以NFT形式成交 機械人自畫像賣逾540萬

NFT（Non-fungible token）不可代替代幣再掀交易熱話，世界知名的智慧機器人Sophia，與義大利數位藝術家 Andrea Bonaceto共同創作的藝術品「Sophia Instantiation」 近日進行拍賣，最終以NFT形式，接近70萬美元（約546萬港幣）成交，該作品亦包括了一段12秒MP4影片，內容是將 Andrea Bonaceto 創作的肖像畫，變為 Sophia 的數位繪畫過程。

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作品於周四進行拍賣，最終透過NFT形式以逾68.8萬美元成交。惟是次交易中，買家在事後僅以「888」之名，於Twitter留言稱「我感到雞皮疙瘩」（I have goosebumps）。

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Sophia是由香港公司Hanson Robotics所開發的機械人，以傳奇女星奧黛麗赫本為原型，她於2016年3月首次公開亮相，此後迅速走紅網路。2017年更獲得沙特阿拉伯公民資格，成為首個擁有國籍的機械人。

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責任編輯：陳楚琨

