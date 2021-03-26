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【輝瑞疫苗】首階段招募144名參與者 輝瑞展開12歲或以下的兒童臨床試驗

環球政經 18:02 2021/03/26

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隨全球各地展開疫苗接種計劃，美國藥廠輝瑞公布已啟動針對6個月至11歲健康兒童的新冠疫苗臨床試驗，預料首階段計劃將招募144名參與者。

【新冠疫情】 阿斯利康通過美國第三期臨床試驗 疫苗有效性達八成 下月申請緊急使用批准：【下一頁

據悉，相關測試將使用三種不同劑量的疫苗，以評估其副作用及產生的抗體能力，首階段計劃將招募144名參與者，年齡介乎6個月至12歲，並分成3個組別為6個月至2歲、2歲至5歲及5歲至11歲。參與者首先將從接種10毫克的劑量開始，逐步增加其劑量，惟藥廠表示該項研究或於今年上半年末才得出結果。

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責任編輯：潘曉豐

輝瑞 疫苗 疫情

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