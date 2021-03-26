美聯儲擬6月尾壓力測試後 恢復銀行派息回購股票

聯儲局周四（25日）宣布，大型銀行在6月尾通過壓力測試後，將可恢復派息和回購股票。

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為幫助銀行在疫情爆發期間建立儲備緩衝，聯儲局限制他們的派息和回購股票行為。聯儲局日前表示，在下次（即6月30日）的壓力測試後，銀行只要能夠證明可以將最低資本維持在監管要求以上，將不再受有關措施限制。

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對於最低資本要求未能達標的銀行，則需繼續遵守有關限制至9月30日。聯儲局早前曾規定，只要規模不超過前一年的淨利潤，銀行則可以派息或回購股票。



消息傳出後，多個內銀股包括富國銀行（Wells Fargo）及摩根大通（JPMorgan Chase ）股價上升約1%。

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