梅根家姐譏哈里唔識分真相 新工一定做唔好

英國哈里王子周三(24日)宣布將在一間美國研究所,研究及打擊美國國互聯網的錯誤及虛假信息。哈里王子太太梅根的同父異母姐姐接受媒體採訪表示,哈里王子根本不能夠勝任工作,除非他能弄清眼前的事實和真相。

梅根現年56歲的姐姐薩曼莎(Samantha Markle)新西蘭ZB電台訪問期間,談及哈里王子的最新工作。薩曼莎表示,在一間打擊虛假信息的公司中,哈里王子「無立足之地」(no position to join),除非哈里「弄清及掌握真相」(gets a grip on what the truth is)。

評論指哈里梅根「口疏」爆王室私隱 美上流社會唔鐘意 【下一頁】

梅根接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪時表示,自己和哈里的婚禮只是為大眾所做的表演,兩人已於婚禮三天前秘密晚婚。薩曼莎亦有在訪問中提及,她表示英國聖公會前坎特伯里大主教(archbishop of Canterbury)不可能為秘密婚禮作見證,並強調謊言已被拆穿。薩曼莎其後引用霍士新聞(Fox News)主持凱利(Megyn Kelly)指,通常事物中部分被證實是假,其餘部分很大機會亦是假的。

哈里王子忙不停又有新工 負責打擊美國假消息 【下一頁】

梅根於奧花雲費訪問中,暗串薩曼莎毫不了解自己,她指自己童年時並沒有兄弟姐妹相伴,直至成年後才第一次與薩曼莎見面,但最近一次見面已經是18年,甚至19年前的事。但薩曼莎其後出示一張攝於2008年的照片反駁梅根,顯示兩人在13年前還曾見面。至於被梅根指控因為名氣才改變姓氏,薩曼莎找出1997年的畢業證書,表明早於當年她已把姓氏改回馬克爾(Merkel),與哈里梅根是否在一起並無關係。

責任編輯:李俊儀