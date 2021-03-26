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梅根家姐譏哈里唔識分真相 新工一定做唔好

環球社會熱點 17:53 2021/03/26

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英國哈里王子周三（24日）宣布將在一間美國研究所，研究及打擊美國國互聯網的錯誤及虛假信息。哈里王子太太梅根的同父異母姐姐接受媒體採訪表示，哈里王子根本不能夠勝任工作，除非他能弄清眼前的事實和真相。

梅根現年56歲的姐姐薩曼莎（Samantha Markle）新西蘭ZB電台訪問期間，談及哈里王子的最新工作。薩曼莎表示，在一間打擊虛假信息的公司中，哈里王子「無立足之地」（no position to join），除非哈里「弄清及掌握真相」（gets a grip on what the truth is）。

評論指哈里梅根「口疏」爆王室私隱  美上流社會唔鐘意 【下一頁】

梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時表示，自己和哈里的婚禮只是為大眾所做的表演，兩人已於婚禮三天前秘密晚婚。薩曼莎亦有在訪問中提及，她表示英國聖公會前坎特伯里大主教（archbishop of Canterbury）不可能為秘密婚禮作見證，並強調謊言已被拆穿。薩曼莎其後引用霍士新聞（Fox News）主持凱利（Megyn Kelly）指，通常事物中部分被證實是假，其餘部分很大機會亦是假的。

哈里王子忙不停又有新工  負責打擊美國假消息 【下一頁】

梅根於奧花雲費訪問中，暗串薩曼莎毫不了解自己，她指自己童年時並沒有兄弟姐妹相伴，直至成年後才第一次與薩曼莎見面，但最近一次見面已經是18年，甚至19年前的事。但薩曼莎其後出示一張攝於2008年的照片反駁梅根，顯示兩人在13年前還曾見面。至於被梅根指控因為名氣才改變姓氏，薩曼莎找出1997年的畢業證書，表明早於當年她已把姓氏改回馬克爾（Merkel），與哈里梅根是否在一起並無關係。

責任編輯：李俊儀

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