泰男網購iPhone　運費昂貴但未有深究　收貨驚覺變iPhone造型桌子　

不少人都試過由於粗心大意，導致在網上購物時買錯商品。最近，在泰國就有一名男子打算網購iPhone7，不料最後到貨後發現竟然是一個有著成人般大小的iPhone7造型桌子，令他十分驚訝。

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事主經歷：

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事件報導後不少網民都表示，初時看到都以爲是真的iPhone，亦有熱心網友搜索網站資料後，公開該桌子的售價和資料，提醒大家網購時要看清楚。

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責任編輯：黃苑筠