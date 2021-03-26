  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (五) 20:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

泰男網購iPhone　運費昂貴但未有深究　收貨驚覺變iPhone造型桌子　

環球政經 19:26 2021/03/26

分享：

不少人都試過由於粗心大意，導致在網上購物時買錯商品。最近，在泰國就有一名男子打算網購iPhone7，不料最後到貨後發現竟然是一個有著成人般大小的iPhone7造型桌子，令他十分驚訝。

【網民熱話】530元淘燒鴨爐自家製燒味 製成品仿如燒味店出品 網民：高手在民間　【下一頁

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望　【下一頁

事件報導後不少網民都表示，初時看到都以爲是真的iPhone，亦有熱心網友搜索網站資料後，公開該桌子的售價和資料，提醒大家網購時要看清楚。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

網上購物 商品 泰國 iPhone

上一篇文章

今年私人住宅預測落成量僅1.8萬伙 比去年少2660伙

下一篇文章

【另類劏房】大埔80呎劏房　睡床廁所「零距離」月租3000元　網民炮轟：好侮辱！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元