【美國經濟】美國聯儲局：6月30日起部分銀行可恢復派息及股票回購

美國聯儲局本周四（25日）表示，若當地銀行具備充足資本，能夠通過下一輪壓力測試，即可取消對多數銀行派息的限制，同時指出對於那些能夠在壓力測試中表現良好的公司，將一併取消回購限制。

去年疫情爆發之後，為了確保銀行能夠有足夠的資本應對新冠疫情引發的任何情況，因此聯儲局於6月開始實施有關限制措施。不過隨著經濟開始復甦，聯儲局認為，銀行體系可以開始恢復正常框架。

美國財長耶倫（Janet Yellen）日前也表示，對銀行業恢復派息和股票回購持開放態度，稱銀行業 比以前更健康，應該有能力給股東帶來回報，在一定程度上具備回購股票的能力。

受消息提振，銀行股周四造好，追蹤 S&P Banks Select Industry指數的SPDR S&P Bank ETF (KBE) 周四升逾2.8%，跑贏大市。

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編輯：李勝男