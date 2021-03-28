【陽光旅途@iM網欄】越南胡志明市 平凡中的不平凡（下）

在胡志明市除了那些不平凡的法國時代的建築外，有兩個博物館非常值得大家去參觀一下，認識越南的過去歷史。我的越南華僑好友明哥，先帶我到建於1868年的統一宮參觀。同樣是法屬時期的建築，而且這兒曾是當時總督的宮殿，但卻跟之前的歐式風格完全不一樣，反而覺得好有共產風。這個建築物在1975年南北越統一，正式改名為統一宮。內有裝飾富麗堂皇的大小廳堂約一百個，現在除了是旅遊景點外，主要還用作外交、宴會和娛樂甚至是軍事指揮等用途。當中的總統接待廳用了中國風的紅色地氈配以華麗的梳化及一對象牙的擺設，特別氣派十足！而走到地下室的長長隧道，及戰爭指揮中心及電訊中心，更能見證當時珍貴的歷史。

▲ 絕對沒有歐洲風格的統一宮

▲ 中國風的總統接待廳

隨後，我們到了另一個非常重要的歷史景點－戰爭遺跡博物館。這裡前身是美軍在越戰時的情報中心。博物館主要展示越戰期間美軍如何以不人道手法來殺害越南人。當中大量的被虐者照片，使人感到毛骨悚然，而令我覺得最震撼及不安的是博物館外的那個模擬監獄，裡面陳列出一些可怕的行刑工具，據說那個斷頭台真的是當時用過的。美軍還會把那些只脫剩內褲的戰俘放進一個僅可容納一個成年人的Tiger Cage內，任由他們日曬雨淋、蚊叮蟲咬！而在外圍院子裡還陳列一些當年美軍在越戰中使用過的坦克、飛機和火砲等。這些是繼上次去赤柬罪惡館之後，另一最不舒服的博物館。

▲ 令人不安的戰爭遺跡博物館

每到一地，除了歷史文化之外，最吸引我的肯定是美食。跟着明哥，帶我吃了很多不同的地道美食。越南的生牛河是必吃之選，但在眾多選擇之中明哥介紹了一間半世紀的老店Phở Hoà，他的價格比一般的略高，但牛肉鮮嫩，加入了芽菜及蔥的牛骨湯再配以以青檸、辣椒和九層塔等香草，已經令人垂涎三尺，特別建議加油條，保證令你回味無窮！覺得半小時的等候，絕對值得。

▲ 半世紀的牛河老店

吃過平凡的越南粉後，晚上就到了一間專門吃越南宮廷菜的餐廳TIB，小布殊總統都曾是坐上客。裝修非常有氣氛，昏暗的燈光配着古典的裝飾，特別顯得高貴。菜式都非常精緻，而且侍應生服務很好，值得一試。

▲ 古典風的宮廷菜館

其實短短在胡志明逗留了四天，但吃過的美食太多，好像還有在市場吃扎肉米粉，彈牙爽口非常；夜市路旁的大排檔，有多種不同的地道美食，即點即炸；又或路邊的咖啡店，坐在路旁喝冰咖啡都使人難忘；還有越南炭燒生猛巨型大頭蝦，多膏又鮮甜。篇幅有限，未能一一介紹，就留待疫後讓你們親自去發掘他的不平凡吧！

▲ 生猛巨型大頭蝦

▲ 生猛巨型大頭蝦

▲ 路邊咖啡小店

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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