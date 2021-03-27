  • 24°C
香港時間 : 2021327日 (六) 10:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】低息環境如何尋高息？　美股10大高股息ETF

股樓投資 09:59 2021/03/27

分享：

全球歐美主要央行持續寬鬆貨幣策略，聯儲局更言明，直至2023年都將維持聯邦基準利率在接近零水平。如此一來，追求收益的「食息一族」及退休投資組合自然要另尋出路。

美國上月通脹水平上升至1.68％，某種程度上而言，投資者收益必須高於這一水平才稱得上「真正的回報」。港股近期距高位已經調整約10%，鑑於華爾街分析師多數預期美股牛市未完，且更傾向於派息的傳統周期股目前正跑贏科技股，本欄今期為投資者整理了美股市場中10隻高股息（Dividend yield）ETF（見下圖），派息率從4.9％到9.8％不等。

美股10大高息ETF

    點擊圖片放大
    +10
    +9

但若僅以股息率的高低去判斷一隻ETF的好壞，難免過於片面，投資者還需參考ETF的歷史回報、規模、流動性以及開支比例等多項因素。以當中收益率第二高的Virtus Private Credit Strategy ETF（VPC）為例，截至本周二（23日），該ETF收益率為8.91厘，但要留意的是，VPC的每日平均交易量僅為9,000股，這意味著投資者的交易行為極其容易影響其價格，另外VPC的開支比例高達5.53%，在一眾ETF產品中亦是非常之高。

再以回報來看，當中表現最為標青的是The SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF（SPYD） 與 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF（KBWD），二者年內回報分別為26%及14%；但若以長期來看，KBWD的過去10年的平均回報為6.9%，高於SPYD同期的4.2%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

美股

上一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】一生的命題 人生在世都有自己的課題

下一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥風味烤肉 傳統薄餅 非試不可
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選