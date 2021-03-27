【美股分析】低息環境如何尋高息？　美股10大高股息ETF

全球歐美主要央行持續寬鬆貨幣策略，聯儲局更言明，直至2023年都將維持聯邦基準利率在接近零水平。如此一來，追求收益的「食息一族」及退休投資組合自然要另尋出路。

美國上月通脹水平上升至1.68％，某種程度上而言，投資者收益必須高於這一水平才稱得上「真正的回報」。港股近期距高位已經調整約10%，鑑於華爾街分析師多數預期美股牛市未完，且更傾向於派息的傳統周期股目前正跑贏科技股，本欄今期為投資者整理了美股市場中10隻高股息（Dividend yield）ETF（見下圖），派息率從4.9％到9.8％不等。

美股10大高息ETF

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但若僅以股息率的高低去判斷一隻ETF的好壞，難免過於片面，投資者還需參考ETF的歷史回報、規模、流動性以及開支比例等多項因素。以當中收益率第二高的Virtus Private Credit Strategy ETF（VPC）為例，截至本周二（23日），該ETF收益率為8.91厘，但要留意的是，VPC的每日平均交易量僅為9,000股，這意味著投資者的交易行為極其容易影響其價格，另外VPC的開支比例高達5.53%，在一眾ETF產品中亦是非常之高。

再以回報來看，當中表現最為標青的是The SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF（SPYD） 與 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF（KBWD），二者年內回報分別為26%及14%；但若以長期來看，KBWD的過去10年的平均回報為6.9%，高於SPYD同期的4.2%。

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編輯：李勝男