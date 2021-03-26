  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (五) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【涼風有信Vincent@iM網欄】春分節氣後，打疫苗更安全 驚蟄「打小人」的典故

名人薈萃 17:48 2021/03/26

分享：

各位讀者好！

上週六正式踏入「春分」節氣，走入卯運，結束了「驚蟄亅節氣。話時話，其實大家知唔知什麼叫驚蟄？

就算讀者們未必了解什麼是驚蟄，但就一定聽過「驚蟄打小人」的傳統。

相傳大自然間，蛇蟲鼠蟻、牛鬼蛇神都會在冬季的時候冬眠。到了深春時間，驚蟄之時，雷聲生春，春雷一響喚醒了冬眠中的魑魅魍魎，回歸人間生事。

古人深信在驚蟄之時，最適合以「打小人」的方式，驅走是非、囗舌、官非等，人與人之間的不和及衝突，令全年的運氣好起來。

所以每年的驚蟄節氣首天，銅鑼灣的鵝頸橋底即人頭湧湧，排隊打蛇餅，龍尾排至馬會會所，就是為霸頭位打小人。

筆者都聽說不少朋友有打小人的習慣。

這項屬於本地的「非物質文化遺產」其實並不神秘，坊間亦有不少故事流傳，在這裏可以為讀者披露一下。

首先打小人，並不等於落降頭。有很多朋友 不敢嘗試，以為會毒害他人，怕有報應，其實並不正確。

其實打小人更像一些傳統習俗，同入廟拜神差不多。一般來說，只是希望將身邊的是非口舌、牛鬼蛇神驅走。

如果有些人流年生肖犯沖，就更應該打小人，令該年運氣更順。

當然，如你有特定對象，還提供了對方的詳細資料如姓名、年齡、時辰八字及隨身物品，交予「打手」處理，更指明要把目標打至七孔流血等等，這種就跟落降頭差不多，是會招來報應的。

點解要在鵝頸橋底打小人？相傳因為那裡殺氣夠重，正值幾條三叉路口的交界，熙來攘往，有人有車仲有巴士站，全年無休。這種地方最適宜用來打小人，打出來的效果也會格外地好。

打小人一年打一次是不夠的。一些容易犯小人的人或職業，例如貿易從商、服務性行業、中介等，不單止要定期來打，每年還要按不同的節氣來打，這樣運氣才能夠保持。

最常見的就是年頭年中各打一次，尤如春秋二祭般。驚蟄先一打，之後到7月節前夕再回來一打，趕走衰氣迎7月。

好了說完「非遺」，就說回春分節氣吧。

今個春分節氣似乎不太利打疫苗的進展。

筆者的看法是，因為踏入卯運，流年「牛亅金庫會化為金墓。金入了墓，是為死地，所以缺金的人士會特別容易出事。

若讀者有疑慮，不妨可以等至春分節氣完結後再考慮打疫苗，避開金墓，應該會穩陣得多。

好了，祝大家春分平安，身體健康！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

更多涼風有信Vincent@王賢訊的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

最新專欄文章 更多

【涼風有信Vincent@iM網欄】香港版狼人wolverine 古天樂六顆「戌亅星拱照成影帝
2021/03/18
【涼風有信Vincent@iM網欄】香港版狼人wolverine 古天樂六顆「戌亅星拱照成影帝
【涼風有信Vincent@iM網欄】演員八字也要配合角色 星爺張衛健演馬騮精必發 千嬅靠煲煙奪獎
2021/03/11
【涼風有信Vincent@iM網欄】演員八字也要配合角色 星爺張衛健演馬騮精必發 千嬅靠煲煙奪獎
【涼風有信Vincent@iM網欄】 真「拆彈專家」！ 華仔越「爆亅越旺，見「龍亅即發
2021/03/04
【涼風有信Vincent@iM網欄】 真「拆彈專家」！ 華仔越「爆亅越旺，見「龍亅即發
【涼風有信Vincent@iM網欄】辛丑年正月 教大家催旺財星
2021/02/26
【涼風有信Vincent@iM網欄】辛丑年正月 教大家催旺財星
【涼風有信Vincent@iM網欄】牛年投資運程直擊 屬火老闆股票大升 比特幣看高一線
2021/02/18
【涼風有信Vincent@iM網欄】牛年投資運程直擊 屬火老闆股票大升 比特幣看高一線
文娛藝術 銅鑼灣 大自然 生肖 服務 疫苗

上一篇文章

【CCL】二手樓價指數創34周新高　升幅34周最大　中原：樓價繼續反覆向上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？