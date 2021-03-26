【涼風有信Vincent@iM網欄】春分節氣後，打疫苗更安全 驚蟄「打小人」的典故

各位讀者好！

上週六正式踏入「春分」節氣，走入卯運，結束了「驚蟄亅節氣。話時話，其實大家知唔知什麼叫驚蟄？

就算讀者們未必了解什麼是驚蟄，但就一定聽過「驚蟄打小人」的傳統。

相傳大自然間，蛇蟲鼠蟻、牛鬼蛇神都會在冬季的時候冬眠。到了深春時間，驚蟄之時，雷聲生春，春雷一響喚醒了冬眠中的魑魅魍魎，回歸人間生事。

古人深信在驚蟄之時，最適合以「打小人」的方式，驅走是非、囗舌、官非等，人與人之間的不和及衝突，令全年的運氣好起來。

所以每年的驚蟄節氣首天，銅鑼灣的鵝頸橋底即人頭湧湧，排隊打蛇餅，龍尾排至馬會會所，就是為霸頭位打小人。

筆者都聽說不少朋友有打小人的習慣。

這項屬於本地的「非物質文化遺產」其實並不神秘，坊間亦有不少故事流傳，在這裏可以為讀者披露一下。

首先打小人，並不等於落降頭。有很多朋友 不敢嘗試，以為會毒害他人，怕有報應，其實並不正確。

其實打小人更像一些傳統習俗，同入廟拜神差不多。一般來說，只是希望將身邊的是非口舌、牛鬼蛇神驅走。

如果有些人流年生肖犯沖，就更應該打小人，令該年運氣更順。

當然，如你有特定對象，還提供了對方的詳細資料如姓名、年齡、時辰八字及隨身物品，交予「打手」處理，更指明要把目標打至七孔流血等等，這種就跟落降頭差不多，是會招來報應的。

點解要在鵝頸橋底打小人？相傳因為那裡殺氣夠重，正值幾條三叉路口的交界，熙來攘往，有人有車仲有巴士站，全年無休。這種地方最適宜用來打小人，打出來的效果也會格外地好。

打小人一年打一次是不夠的。一些容易犯小人的人或職業，例如貿易從商、服務性行業、中介等，不單止要定期來打，每年還要按不同的節氣來打，這樣運氣才能夠保持。

最常見的就是年頭年中各打一次，尤如春秋二祭般。驚蟄先一打，之後到7月節前夕再回來一打，趕走衰氣迎7月。

好了說完「非遺」，就說回春分節氣吧。

今個春分節氣似乎不太利打疫苗的進展。

筆者的看法是，因為踏入卯運，流年「牛亅金庫會化為金墓。金入了墓，是為死地，所以缺金的人士會特別容易出事。

若讀者有疑慮，不妨可以等至春分節氣完結後再考慮打疫苗，避開金墓，應該會穩陣得多。

好了，祝大家春分平安，身體健康！

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