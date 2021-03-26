哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會

英國哈里王子與夫人梅根的專訪內容成為全球熱話，二人近日曝光率大增。但有王室評論員表示，哈里及梅根的爆炸性專訪內容過分揭露王室私隱，洩露新聞製及造輿論等行徑，縱然得到大量關注，但只會導致他們無法被美國上流社會接受。

被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產 【下一頁】

哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle） 由英國移居美國加州後，與美國前總統奧巴馬（Barack Obama） 及荷里活男星佐治古尼（George Clooney）等人一樣，於當地以獨有的荷里活風格生活。但有評論指，二人過分揭露王室私隱、洩露新聞製造輿論等行為，都會影響當地上流社會難以接受他們。

評論家埃倫（Barbara Ellen）在英國《衛報》上撰文駁斥，指哈里與梅根經常於螢光幕前大爆王室私隱及洩露新聞，爭取曝光機會，雖然能令他們成為焦點，但當眾披露私人生活的舉動，哈里與梅根難以在某些圈子受到歡迎。

英國資深記者出山寫梅根傳記 出名詞鋒辛辣 【下一頁】

梅根曾於專訪中提及威廉王子妻子凱特，指控屢次被凱特弄哭。埃倫以例子駁斥梅根，「試想想米歇爾會每個星期6坐在梳化前面數落奧巴馬兄弟的妻子嗎？ 」她更反問如果哈里及梅根離婚，他們是否每天都向公眾透露此事並大造文章。

埃倫認為，美國那些上流社會人士都是超級富豪、具有影響力的精英，即使哈里及梅根想加入奧巴馬、佐治古尼及蓋茨等人的上流圈子，但這些名人對細節有嚴格管理、追求高度私隱，對哈里梅根的言論及行為絕對是嗤之以鼻。

責任編輯：郭麗明