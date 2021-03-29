【夢想本應翱翔@iM網欄】港產機械人初創奪冠   JUMPSTARTER懷夢想改變世界

阿里巴巴創業者基金主辦的「JUMPSTARTER 2021環球創業比賽」結果上週出爐，五間初創公司從逾2,000個參賽者中過關斬將，奪得最終獎項。其中港產機械人初創Rice Robotics和擴增實境（AR）科技公司北京靈犀微光科技雙雙問鼎冠軍；同時，有四間初創分別獲得零售、智能都市、金融科技、先進科技四大板塊的最佳JUMPSTARTER殊榮。

今年比賽在環球疫情影響下進行，卻絲毫無阻參賽者踴躍參與的熱情，我們舉辦超過220場線上初賽，並與初創交流，了解他們創業的初心和實力。進入總決賽的初創都已潛心鑽研出具獨特性的科技。當我們訪問最後十強時，很多初創都不約而同地強調︰「決定世界未來的並非『科技』，而是科技背後的『夢想』。」

使命願景 為長期發展導航

獲得今次比賽先進科技板塊冠軍的顯揚科技創辦人丁克表示：「有夢想、有目標才能夠改變未來，而技術只是實現夢想的其中一個條件。」該公司研發三維視覺機器設備，產品主要用於機器人引導、工業檢測與測量，已在食品、電器、陶瓷、船舶、物流等行業應用。

丁克希望創建一個智能、可靠的機器人平台系統，為客戶創造更多價值。「如果一間公司沒有使命和願景，就很難去訂立長期計劃，容易迷失方向，例如發展過程中可能會遇到很多所謂的機會，有些事情或能讓企業短時間內賺到利潤。但若甚麼都涉獵，企業很難會做好、做強。另外，使命和願景能讓員工更有責任感、更專業。」

助提升形象水準 將科技融入餐飲攤販

冀用科技改造街頭餐飲攤販的Outpos獲得零售板塊冠軍。創始人Shariff Raffi指，他的動力來自一檔經營了三代的食物小販，其生意因城市化和規管壓力而不得不中斷。「我內心認為做餐飲應該是一份體面的生意，不應有太高門檻，不應該成本高昂，或受很多管理條例阻礙。我們想為所有人提供一個公平競爭的環境，讓其可合法、合理做生意，且不難負擔。」

Outpos助小販提升形象及營運水準，一方面將原本分散的食物攤販聚集到統一標準的平台上，並提升其設備，設中央廚房，確保食物品質穩定；另一方面設計應用程式，方便客人預訂外賣及定位食物車位置。「科技是產品的基石，但更重要的是將科技運用到一個目的上，使之能擴大規模，產生更大影響力。Outpos的使命是幫助街頭小食攤販在財務上、營運上和衛生條件上都可持續地運作，讓他們以更有尊嚴、更專業的方式做生意，與現代社會融合。」

冀保護資料私隱 研發新型身份認證

至於在金融科技板塊膺「最佳JUMPSTARTER大獎」的為香港公司Benefit Vantage Limited。該公司研發身份認證系統IPification，用戶在使用各種訂票應用程式或社交媒體時，可透過手機SIM卡的實時IP地址認證身份，一鍵登入系統，代替過去用來核實身份的用戶名及密碼，減少被黑客入侵破解的機會。其行政總裁Stefan Kostic說，開發這項技術的動力源自要保護用戶資料安全及私隱。

「今天大家可以沒有電視、電腦，但一定擁有移動裝置，而移動身份可簡單地透過一個ID號碼、一個不存在的指紋、一個虛構的評分記錄，又或一個沒有雙重確認的所謂欺詐識別機制來獲得，故我們認為必須研發一個安全便捷的移動ID來識別用戶的真實身份。這是科技背後的夢想。」Stefan希望令產業鏈上的所有相關人士，包括電信業者、合作夥伴以及最終用戶等，都能意識到保護移動身份及私隱的重要性，推動整個數碼生態健康發展。

造夢者：讓機械人走入生活日常

獲得總冠軍、最具社會影響力初創企業大獎及在智能都市板塊膺「最佳JUMPSTARTER大獎」的機械人公司Rice Robotics創辦人李國康（Victor）就認為，不僅要做被夢想激勵的人，更要做造夢者。「創業艱辛，特別是建立一間機械人公司，是硬件和軟件的結合，必須有很強的動機，一個夢想，支撐你往下走。」該公司設計的機械人已獲本港商場、酒店、寫字樓等使用，在疫情下提供消毒、送餐等服務，有效減少人與人的接觸。「我們的使命是將機械人造得如同智能手機一樣普遍，不僅是用在倉庫或工廠，而是任何地方，機械人都能成為我們日常生活的一部分，提供有用的服務。」

同為總冠軍、並獲「最創新初創企業大獎」的擴增實境科技公司北京靈犀微光科技，則是「敢夢敢創」的範例。創辦人鄭昱說，夢想不足以讓你達到遠方，但要達到遠方的人一定要有夢想。「剛創業時，我說要做一個比聯想、Google做得更好的AR眼鏡，更酷炫，讓更多消費者使用，沒人會相信，連我自己都很難相信！但經過這麼多年，靈犀從剛開始（研發）到量產，今天已有產品面世，再回想我那天的話，儘管有點荒謬，但一切都是從那裏開始。」

敢夢就敢創 普及AR眼鏡不是夢

鄭昱在多次訪問中強調要讓產品走進「千家萬戶」。他說，蓋茨（Bill Gates）當初創建微軟時，夢想讓每個人的桌上都有一台個人電腦，儘管那時電腦還很龐大且昂貴。同樣，現在AR眼鏡或只能在工業場所使用，「我希望有天能讓每個人都享受科技帶來的便利。」他冀能讓大眾更高效率地閱讀訊息，「通過小巧輕便的AR眼鏡，我們不需要再瞪著一個小屏幕（電腦、手機）去獲得訊息。」如今靈犀已為多個知名品牌提供光學顯示的核心技術，突破多項生產工藝難題，研製出低成本量產的光波導鏡片，推動AR眼鏡在消費市場的普及。

十強初創中，還有夢想利用AR技術成為21世紀新派創意藝術表達方式、打造AR藝術社區的Artivive，夢想用RFID（無線射頻識別）技術令全世界99%的物體都能萬物互連的北京卓唯智科技，夢想用人工智能算法為病人提供個性化精準醫療的iLoF等等。可以看到，每位創始人都帶著改變世界現狀的使命，才能推動他們在技術上不斷精益求精，克服種種難題，驅動業務增長。我很同意其中一位創辦人所說：「所有科技都可能被更新的科技顛覆，真正能決定未來、改變世界、為社會創造價值的，只有夢想。」

2017年舉辦首屆JUMPSTARTER時，我們預見世界會不斷進化，卻想不到過去12個月的變化如此之大， JUMPSTARTER亦不會原地踏步，而將蛻變出新的形式。不過，我們的使命一如既往——幫助年青創業者為自己的夢想和業務插翼展翅，支持他們從香港和亞洲向世界翱翔。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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