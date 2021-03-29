【公關大娜移@iM網欄】喜茶屢爆危機 為何中國消費者多次給予其過自新機會?

靚女翻譯官張京在阿拉斯加會談走紅，楊潔箎怒吼一句「美國沒資格居高臨下，中國人不吃這套」，一下燒旺大小粉紅的愛國心，成為今期紅T。

言猶在耳之際，中美又再亮劍，新疆孖寶之一的白棉花遭國際品牌棄買，激發民憤，「吃中國飯砸中國鍋」躍登近期最熱搜的keyword。

這是一天也嫌長的政治舞台。你想在內地市場扎根，要搞政治關係，不妨轉為枱底，在枱面還是與政治分道揚鑣，劃清界線為妙。許多大牌在政治議題中「陰溝裡翻了船」，不說新鮮滾熱辣的H&M，之前D&G、Versage、Givenchy和Coach也曾被狠摔倒地。

說真的，企業惹上情色或食安的禍，都比沾染政治風波為好。喜茶的食安經常出事：南京店冰粒不合規、茶品含菌量超標；蘇州店紅柚茶驚見大頭蒼蠅；廈門店餐具未達標；西安店衛生欠佳……每次爆出危機，喜茶都會速發官方聲明，誠懇認錯，善忘的消費者還會給予同胞改過自新的機會，而無不留情面地炮轟：「滾出中國」。

行走內地，港澳台主權永遠不要弄錯、切勿調侃國人外貌、不要開上下五千年的歷史文化玩笑、黨政軍範疇千萬不能觸碰⋯⋯文字內容、宣傳文案談風花雪月、抽名人水就最好，情色元素敬請減到最少。

喜茶跟杜蕾斯Cross Over一度嚴重「炒車」。「419」英文讀音類近for one night，一向好搞鬼的杜蕾斯趁機夥拍不同品牌大玩有味文宣，其中與喜茶的Slogan：「第一口最珍貴」、「今夜一滴都不許剩」，到「你唇上始終有我的芝士」，甫出街即引發內地網民狠批「為流量不要下限」，負評排山倒海，甚至登上微博熱搜榜首，逼到兩家火急火燎出來致歉、修改文案同海報，marketer事前低估市場的反應，實難辭其咎。

內地消費者貌似開放，網購、電子錢包、電競、網紅帶貨……成行成市，熱火朝天，一旦涉及色情、辱國、反華等禁忌題材，秒速牽動14億人萬眾一心，築起仁義道德的高墻，漫罵、抵制、罷買甚或逐出國門。

人人都想仿傚Eason、彭于晏、楊冪、迪麗熱巴一樣，狠狠地賺盡「人仔」，那麼也請學習他們的靈活與彈性，棉花戰一開火，轉身已跟Adidas 割蓆，動作多麼乾脆利落。做大國生意，最重要緊貼國情，務實打關係，撇清政治，低調勤懇，幹好份內事，方為上上之策。

▲ 喜茶夥杜蕾斯的for one night宣傳，大玩有味元素，結果炒車收場。

▲ Coach T恤將國家主權元素擺上身，惹來全國怒吼。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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