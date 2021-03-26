【移民加拿大】路透：港人移民潮　去年香港流入加拿大資金達2694億破紀錄

▲ 香港移民潮，去年香港流入加拿大資金達436億加元。

加拿大一直是香港人的移民熱門地，自去年實施實施《港區國安法》後，引發不少港人考慮移民加拿大，甚至把部分港元存款轉移至加拿大。據路透引述加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）數據顯示，去年經電子轉賬（EFT）方式，由香港銀行體系轉移至加拿大銀行體系的資金達436億加元（約2694億港元），創自2012年以來紀錄新高，也相當於香港銀行體系存款總額的1.9%。

EQ Bank表示，去年從香港轉至加拿大的存款額，較2019年增加10%，與2016年相比增加了46%。統計去年6月至今年3月期間，使用香港電話號碼登記開戶的戶口，平均結餘總額增長30%，非港電話號碼戶口的增幅為4%。

港府多番強調，本港沒有出現明顯的資金外流。加拿大銀行Equitable Bank（EQ Bank）卻指出，自《港區國安法》實施後，來自香港的存款金額驟增，而這項數據只顯示一部分情況。因為該行只是統計大於1萬加元金額的資金轉移，另有金額低於1萬加元、通過加密貨幣交易等未計算在內。

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此外，路透訪問了數間移民機構及多名顧問指，港人移民加拿大的意願強烈，一旦疫情限制結束相信會有很多家庭將赴往加拿大開啟新生活，屆時將有更多資金流入加拿大。

報道指，加拿大政府去年接獲8121宗來自香港的簽證申請，按年增長10%，當中不包括訪客簽證。料英國和澳洲也有可能出現類似情況。

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編輯：陳華