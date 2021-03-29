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【有「情」人@iM網欄】每一個刻骨銘心的回憶 躱不過的哀傷

名人薈萃 08:43 2021/03/29

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失去，十常八九，失去至親、朋友、感情、寵物、健康等各色各樣。精神科醫生Elisabeth Kubler-Ross在其1969年的著作On Death and Dying中曾提出哀傷期(on grief)的五個過渡階段，當中涉及多種情緒起伏和變化，如震驚、憤怒、困惑、低落、焦慮、悲傷等。

根據Kubler-Ross Model，否認(denial)是經歷失去的第一個階段。處於否認期的人會拒絕接受眼前的「事實」，一直等到他無法繼續否認之後，便會出現憤怒的情緒(anger)，即是第二個階段。在這個階段的人，會經常叩問上天：「Why me?」、「點解會發生啲咁既事？」、「對我公平咩？」、「點解要咁殘忍？」。他就此進入了討價還價(bargaining)的階段，心理上的保護機制會試圖透過不斷指責相關對象，來減輕內心的痛苦。

直到有一天，他會發現自己其實無法改變任何事實，發現自身的有限和無能為力，便會開始感到抑鬱(depression)，遠離周遭的人與事，變得退縮，並終日沉淪於悲傷之中。最後，當他能夠承認和面對因失去而產生的原始情緒──悲傷，離開幻想之境，情緒系統就會慢慢消化悲傷的情緒，而進入第五個階段，即接受(acceptance)。

研究指出一般正常的哀傷期由半年至兩年不等，當事主過渡了一個又一個的節日和重要的日子以後，心境便會逐漸適應新的生活和新的節奏。但事實上，每個人的哀傷歷程不盡相同，理論從來都只作參考。從輔導實務的觀察發現，如果能適時和有效地協助事主坦然接觸和表達悲傷，縮短逃避期，他會較順利過渡，並從這個既尋常卻又孤獨的經歷中，領悟出失去對他的種種意義。

於筆者而言，哀傷是因為失去，但其實忘記才是真正的失去；一個弔詭得很的真相，每種哀傷都盛載著一個又一個刻骨銘心的回憶。

“Mourning is the price we pay for having the courage to love others.” – Irvin D. Yalom and Marilyn Yalom

 

作者_Matthew Lee（李健祥）簡介：

天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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撰文 : Matthew Lee（李健祥）

欄名 : 有「情」人

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