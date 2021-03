【有「情」人@iM網欄】每一個刻骨銘心的回憶 躱不過的哀傷

失去,十常八九,失去至親、朋友、感情、寵物、健康等各色各樣。精神科醫生Elisabeth Kubler-Ross在其1969年的著作On Death and Dying中曾提出哀傷期(on grief)的五個過渡階段,當中涉及多種情緒起伏和變化,如震驚、憤怒、困惑、低落、焦慮、悲傷等。

根據Kubler-Ross Model,否認(denial)是經歷失去的第一個階段。處於否認期的人會拒絕接受眼前的「事實」,一直等到他無法繼續否認之後,便會出現憤怒的情緒(anger),即是第二個階段。在這個階段的人,會經常叩問上天:「Why me?」、「點解會發生啲咁既事?」、「對我公平咩?」、「點解要咁殘忍?」。他就此進入了討價還價(bargaining)的階段,心理上的保護機制會試圖透過不斷指責相關對象,來減輕內心的痛苦。

直到有一天,他會發現自己其實無法改變任何事實,發現自身的有限和無能為力,便會開始感到抑鬱(depression),遠離周遭的人與事,變得退縮,並終日沉淪於悲傷之中。最後,當他能夠承認和面對因失去而產生的原始情緒──悲傷,離開幻想之境,情緒系統就會慢慢消化悲傷的情緒,而進入第五個階段,即接受(acceptance)。

研究指出一般正常的哀傷期由半年至兩年不等,當事主過渡了一個又一個的節日和重要的日子以後,心境便會逐漸適應新的生活和新的節奏。但事實上,每個人的哀傷歷程不盡相同,理論從來都只作參考。從輔導實務的觀察發現,如果能適時和有效地協助事主坦然接觸和表達悲傷,縮短逃避期,他會較順利過渡,並從這個既尋常卻又孤獨的經歷中,領悟出失去對他的種種意義。

於筆者而言,哀傷是因為失去,但其實忘記才是真正的失去;一個弔詭得很的真相,每種哀傷都盛載著一個又一個刻骨銘心的回憶。

“Mourning is the price we pay for having the courage to love others.” – Irvin D. Yalom and Marilyn Yalom

作者_Matthew Lee(李健祥)簡介: 天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師,致力協助情緒病患者,除了處理病徵外,更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

