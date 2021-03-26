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【CCL】二手樓價指數創34周新高　升幅34周最大　中原：樓價繼續反覆向上

股樓投資 17:50 2021/03/26

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二手樓市極旺，除了成交回升，價格同步向上。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）創34周新高，最新報180.93點，按周升1.31%，升幅為34周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，在用家支持下，二手成交持續暢旺，相信樓價繼續反覆向上，料2021年年中前後，CCL將挑戰190點。值得留意的是，CCL（大型單位）創69周新高，報180.03點，按周升2.16%，反映豪宅表現強勁。該行指，山頂文輝道2幅地皮高價售出，利好豪宅市場。 

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此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass創31周新高，報183.49點，按周升1.36%，升幅為15周以來最大。CCL（中小型單位）同創31周新高，報181.11點，按周升1.15%，升幅亦是15周以來最大。 

分區指數方面，四區樓價三升一跌，其中新界東CCL_Mass除了結束3周連跌，更創35周新高，最新報193.25點，按周升3%，升幅為15周以來最大。九龍CCL_Mass 創33周新高，最新報179.26點，按周升1.98%，升幅為4周以來最大。港島CCL_Mass報186.95點，按周升1.56%，升幅為6周以來最大。不過，新界西CCL_Mass未能持續升勢，最新報167.85點。該行預計，新一輪升浪再由新界西帶領，並逐步漫延至新界東及港九市區，料分區樓價繼續輪流上升。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 中原地產 豪宅 樓價 CCL（中小型單位） CCL（大型單位） CCL Mass CCL

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