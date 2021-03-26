【樓市現象】新地盤超近港鐵站樓價又低水 年輕上車客用兩招誠意感動業主 獲減價50萬購入心水盤

樓市繼續暢旺，樓價也重上高位，上車客要成功購入低水盤也要多一份誠意。最近一名上車客遇上筲箕灣譽都的兩房單位，出兩招誠意感動業主，最後成功以低於市價5%購入單位。

美聯物業分行區域經理黎泳傑表示，該行剛促成一宗筲箕灣譽都467實呎戶成交，上車客鍾情屋苑質素及交通，並在誠意打動下，原業主減價50萬元，單位以約830萬元易手。

【筍盤推介】環境清幽屋苑2房有企理裝修 間隔四正超實用 樓價唔使「5球」，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

黎泳傑指，以上成交為筲箕灣譽都為中層E室單位，實用面積約為467平方呎，為兩房間格，原業主將單位作出租用途，原叫價約880萬元，並獲外區年輕上車用家垂青，鍾情單位交通方便，而且名牌發展商，物業質素不俗，為表誠意，前往上址睇樓多次，同時也帶上支票見業主，業主在誠意打動下，決定減價50萬元，議價後以約830萬元成交，較市價低約5%，折合實用呎價約17,773元，購入作上車之用。

原業主於2011年5月份以約811萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約19萬元。

【樓市現象】上車客怕被人截糊 睇樓2日火速拍板購荃灣低水屋苑 1房戶408萬元成交，詳見【下一頁】

位於筲箕灣道305號的譽都（i-UniQ Residence），由新鴻基地產（00016）發展，物業為單幢式設計，設有117伙。物業於2013年中旬入伙，樓齡只有8年。物業前往港鐵筲箕灣站，步程只需3分鐘左右，也鄰近巴士總站，交通十分便利。附近也有多個購物商場及民生小店。

【樓市現象】沙田樓齡30年屋苑 2房單位1000萬易手 創同類單位歷史新高，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍