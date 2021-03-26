【網民熱話】男友一年辭職三次　女友嘆：應否放過自己

近日有網民在討論區發帖，以「男朋友每半年轉一次工」為題，控訴男友經常用不同的原因轉工，又指他「沒甚麼學歷，特別技能又沒有，又不願認真工作」，問網民應否分手，「放過自己」。

事主經歷：

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帖文引來不少網民回覆，網民反應兩極，有網民就表示理解男友的心態，建議事主多與男友溝通，「其實會唔會是你男朋友還未找到自己想做的工作呢？」、「「如果真是為他好，那就和他談一談看下他有甚麼計劃。」、「現世代男人普遍都是晚熟，看看樓主等不等到」、「他未找到適合自己的工作」、「願意上班已經比很多人好多了」

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亦有不少網民勸喻事主快點分手，「叫他順便轉個女朋友吧」、「 你自己就有答案了，還要問？」、「他怎樣養妻活兒呀啊？ 這類男仔早撇早著，跟他一起只會悲劇收場」、「其實他也不知自己可以做些甚麼，又沒有專業技能，叫他趁年輕學門手藝吧」、「頻繁跳槽是會影響後面找工作。」

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責任編輯：黃苑筠