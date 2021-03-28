【英倫的天空@iM網欄】內涵才是最實際 從英國批到廚餘及異形蔬菜
英國政府將於四月遂步開放餐廳酒吧戶外堂食，趁著英國天氣還是有點冷，不如介紹下英國傳統常見嘅英式批，一想到批，大家會聯想起熱辣辣有酥皮的甜批或鹹批，大家又知唔知英國Cottage Pie的由來？很多人以為Cottage Pie同Shepherd Pie一樣，外貌亦很相似，那有什麼分別？其實主要是選用牛肉或羊肉，其他大致上差不多，使用肉汁及蔬菜調味。 而Cottage Pie 就以牛肉作批的主要肉類，用薯蓉蓋面，然後拿去烘焗。
Cottage Pie的出現源於18世紀，當時薯仔引入英國時，價錢比較便宜，對住在農舍的平民來說是一樣非常飽肚啲食材。然而牛肉是奢侈品，可能一星期只可以吃一次。但是做批就是將些菜頭菜尾，肉碎攪拌在一起食用，而且老少咸宜。 英國剛剛封城一週年，大家很多生活習慣也在改變，包括少去泡吧，居家工作，乖乖在家學做廚神，變哂做住家男人。
封城期間，物資要慳的用，精明主婦會使用 Sunday Roast 餘下來的肉來做 Cottage Pie，既環保又減少廚餘。事實上廚餘這個議題在英國都很受關注，浪費食物已經成為全球要面對的危機。英國估計每年有200萬噸被浪費的食物是還可以食用，足夠提供13億份飯菜，或是英國6000萬人口一星期的食用量。The Guradian 曾經有報道指薯仔竟是當中最常被浪費的蔬菜。 不得不知，作為先進國家之一，原來全英國竟有840萬人遭受飢餓困擾，這等於整個倫敦的人口。
除了珍惜食物外，支持本土農作這個概念其實也應該大大宣傳，對保護環境也有幫助，很多英國學校也有教育學生，支持本地農作物，減少購買入口食材。朋友曾經介紹過一個很有趣的網店給我購買時令蔬菜。此網店主要以低價售出我們認為不漂亮的蔬菜。它們只是看來殘缺、不夠健康強壯，其實營養價值也是一樣。購買這些『異形』蔬菜不單止減少食物浪費，價錢又平宜些。除了人不可以貌相，原來食物也是一樣呢！表面上看不重要，內涵才是最實際。
作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：
為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。
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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）
欄名 : 英倫的天空
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