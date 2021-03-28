【英倫的天空@iM網欄】內涵才是最實際 從英國批到廚餘及異形蔬菜

英國政府將於四月遂步開放餐廳酒吧戶外堂食， 趁著英國天氣還是有點冷，不如介紹下英國傳統常見嘅英式批， 一想到批，大家會聯想起熱辣辣有酥皮的甜批或鹹批， 大家又知唔知英國Cottage Pie的由來？很多人以為Cottage Pie同Shepherd Pie一樣，外貌亦很相似，那有什麼分別？ 其實主要是選用牛肉或羊肉，其他大致上差不多， 使用肉汁及蔬菜調味。 而Cottage Pie 就以牛肉作批的主要肉類，用薯蓉蓋面，然後拿去烘焗。

Cottage Pie的出現源於18世紀，當時薯仔引入英國時，價錢比較便宜， 對住在農舍的平民來說是一樣非常飽肚啲食材。然而牛肉是奢侈品， 可能一星期只可以吃一次。但是做批就是將些菜頭菜尾， 肉碎攪拌在一起食用，而且老少咸宜。 英國剛剛封城一週年，大家很多生活習慣也在改變，包括少去泡吧， 居家工作，乖乖在家學做廚神，變哂做住家男人。

封城期間，物資要慳的用，精明主婦會使用 Sunday Roast 餘下來的肉來做 Cottage Pie，既環保又減少廚餘。事實上廚餘這個議題 在英國都很受關注，浪費食物已經成為全球要面對的危機。英國估計 每年有200萬噸被浪費的食物是還可以食用，足夠提供13億份飯 菜，或是英國6000萬人口一星期的食用量。The Guradian 曾經有報道指薯仔竟是當中最常被浪費的蔬菜。 不得不知，作為先進國家之一，原來全英國竟有840萬人遭受飢餓 困擾，這等於整個倫敦的人口。

除了珍惜食物外，支持本土農作這個概念其實也應該大大宣傳， 對保護環境也有幫助，很多英國學校也有教育學生， 支持本地農作物，減少購買入口食材。 朋友曾經介紹過一個很有趣的網店給我購買時令蔬菜。 此網店主要以低價售出我們認為不漂亮的蔬菜。它們只是看來殘缺、 不夠健康強壯，其實營養價值也是一樣。購買這些『異形』 蔬菜不單止減少食物浪費，價錢又平宜些。除了人不可以貌相， 原來食物也是一樣呢！表面上看不重要，內涵才是最實際。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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