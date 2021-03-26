工作模式徹底改變　7成員工盼疫後遙距工作

▲ 微軟（Microsoft）報告指，近4成受訪者承認，疫情後更願意在職場展現完整的自我；有6分之一受訪者表示，過去一年曾在同事面前哭泣。

遙距工作已成新趨勢，不少企業都有意在疫後繼續相關安排。微軟（Microsoft）發表一年一度的「工作趨勢指數 (Work Trend Index)」調查結果指出，企業領導人不應將混合式工作視為理所當然，而應重新思考，打破既有思維。

微軟Microsoft 365全球副總裁Jared Spataro認為，企業管理層現時所做的選擇，對企業未來數年將帶來持續性影響。他建議，企業管理層在塑造企業文化、吸引人才及鼓勵協同創新等方面，均需要清晰的見解和成長的思維。

2月電郵量暴增 73%盼可繼續遙距工作

報告以「混合式工作模式即將顛覆現狀──我們做好準備了嗎？」為題，揭露所有企業主管必須深入了解的混合式工作（結合實體與遙距工作）趨勢，為進入職場辦公新時代做好準備。調查指出，職場的工作模式在過去一年已徹底改變。根據Microsoft Teams及Outlook的協作趨勢顯示，疫情令職場上的人際網絡縮小，但混合式工作模式將使人際活動等重新活躍。

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調查另指出，今年二月份與去年同期相比，全球花在會議上的時間增逾一倍。而二月份的單月電子郵件發送總量，比去年同期增加逾400億次。此外，報告也顯示，有73%受訪員工希望能繼續保有彈性遙距工作為選項，而LinkedIn的遙距工作職缺在疫情期間增加五倍以上。與此同時，有約41%受訪員工考慮今年辭職，另有46%因應遙距工作，亦考慮搬家。

為員工添彈性 完善工作體驗

為協助管理層帶領企業，報告建議，企業可打造可賦能員工實現高度彈性的計劃，並投資辦公空間和科技，「連繫」實體與數碼世界。同時，企業亦應重新思考如何向員工提供良好的工作體驗，以吸引最佳及最多元化人才。

LinkedIn首席經濟學家Karin Kimbrough指，遙距工作的興起或會導致人才搬遷，令各種專長的人才不再受地域限制。而企業應把握契機，積極招聘不同技能的人才。

責任編輯：楊匡然