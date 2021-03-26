  • 24°C
香港時間 : 2021326日 (五) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工作模式徹底改變　7成員工盼疫後遙距工作

科技 16:54 2021/03/26

分享：

微軟（Microsoft）報告指，近4成受訪者承認，疫情後更願意在職場展現完整的自我；有6分之一受訪者表示，過去一年曾在同事面前哭泣。

遙距工作已成新趨勢，不少企業都有意在疫後繼續相關安排。微軟（Microsoft）發表一年一度的「工作趨勢指數 (Work Trend Index)」調查結果指出，企業領導人不應將混合式工作視為理所當然，而應重新思考，打破既有思維。

微軟Microsoft 365全球副總裁Jared Spataro認為，企業管理層現時所做的選擇，對企業未來數年將帶來持續性影響。他建議，企業管理層在塑造企業文化、吸引人才及鼓勵協同創新等方面，均需要清晰的見解和成長的思維。

2月電郵量暴增　73%盼可繼續遙距工作

報告以「混合式工作模式即將顛覆現狀──我們做好準備了嗎？」為題，揭露所有企業主管必須深入了解的混合式工作（結合實體與遙距工作）趨勢，為進入職場辦公新時代做好準備。調查指出，職場的工作模式在過去一年已徹底改變。根據Microsoft Teams及Outlook的協作趨勢顯示，疫情令職場上的人際網絡縮小，但混合式工作模式將使人際活動等重新活躍。

【遙距醫療】香港電訊DrGo夥卓健醫療　新增精神專科視像診症服務

調查另指出，今年二月份與去年同期相比，全球花在會議上的時間增逾一倍。而二月份的單月電子郵件發送總量，比去年同期增加逾400億次。此外，報告也顯示，有73%受訪員工希望能繼續保有彈性遙距工作為選項，而LinkedIn的遙距工作職缺在疫情期間增加五倍以上。與此同時，有約41%受訪員工考慮今年辭職，另有46%因應遙距工作，亦考慮搬家。

為員工添彈性　完善工作體驗

為協助管理層帶領企業，報告建議，企業可打造可賦能員工實現高度彈性的計劃，並投資辦公空間和科技，「連繫」實體與數碼世界。同時，企業亦應重新思考如何向員工提供良好的工作體驗，以吸引最佳及最多元化人才。

LinkedIn首席經濟學家Karin Kimbrough指，遙距工作的興起或會導致人才搬遷，令各種專長的人才不再受地域限制。而企業應把握契機，積極招聘不同技能的人才。

責任編輯：楊匡然

相關文章

【遙距醫療】保誠夥My Doc推出視像診症服務　4小時內即送藥上門
2021/03/24
【遙距醫療】保誠夥My Doc推出視像診症服務　4小時內即送藥上門
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
2021/03/20
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
【創業兵團】港初創疫下突圍　藉遙距教學覓商機
2021/03/20
【創業兵團】港初創疫下突圍　藉遙距教學覓商機
【在家工作】疫下遙距工作增　企業迎戰網絡連接難及網速慢
2021/03/04
【在家工作】疫下遙距工作增　企業迎戰網絡連接難及網速慢
企業文化 辭職 疫情 文娛藝術 經濟 Microsoft Linkedin AR

下一篇文章

【年度最佳】美國雜誌評選2021年最佳手機　蘋果三星旗艦手機上榜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】Tesla將在美國地區支援比特幣買車　疑有中國黑客攻擊新疆維吾爾族
【每日焦點】Tesla將在美國地區支援比特幣買車　疑有中國黑客攻擊新疆維吾爾族
【LINE資料外洩】LINE宣布終止中國開發業務　在韓資料急撤回日本
【LINE資料外洩】LINE宣布終止中國開發業務　在韓資料急撤回日本
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【華為制裁】中國廠商憂慮成美國制裁目標　視華為鴻蒙系統為後備方案
【華為制裁】中國廠商憂慮成美國制裁目標　視華為鴻蒙系統為後備方案
港人可望最快年底試乘水上飛機　觀塘往中環只需6分鐘
港人可望最快年底試乘水上飛機　觀塘往中環只需6分鐘
【遊戲熱話】內地手遊《原神》成為史上最吸金遊戲　半年賺取逾77億港元
【遊戲熱話】內地手遊《原神》成為史上最吸金遊戲　半年賺取逾77億港元