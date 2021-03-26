【復活節】長江實業旗下商場設巨型「反斗美食廚房」　兼辦線上親子廚藝比賽

復活節將至，長江實業地產旗下商場，荔枝角宇晴滙、紅磡海逸坊、何文田壹號名薈及尖沙咀港景匯商場舉行「反斗美食廚房」，除了設巨型廚房互動裝置，家長亦可跟小朋友一同參與「我是小廚神」線上親子廚藝比賽，優勝者可以贏取商戶現金券及免費參與「我是小廚神」作品展覽。

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「反斗美食廚房」共有三個互動裝置，包括觸控巨型洗手盤、巨型微波爐、開心多士爐，透過各款互動裝置，教導小朋友正確的烹飪知識。小朋友亦可與家長一同參加「我是小廚神」線上親子廚藝比賽，比賽分為影片及照片組別，以「我的午餐自己做」為主題，參賽者須自費$100在指定商場內任何一間商戶購買食材，製作出午餐便當。

另外，4月1日至4月30日的逢星期一至五，在宇晴滙、壹號名薈及海逸坊場內指定餐飲商戶以即日電子貨幣單一消費滿港幣$100或以上，即送指定商戶美食現金券。而3月27日至5月30日逢星期六、日及公眾假期，在宇晴滙、泓景滙商場、壹號名薈、港景匯商場及海逸坊到指定商場消費滿指定金額，即可免費換領指定商戶現金券或精美禮品乙份。

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責任編輯：蘇穎琪

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