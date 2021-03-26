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內地科學團隊揭開「快樂神經遞質」結構秘密

環球政經 18:32 2021/03/26

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中國科學院上海藥物研究所聯合浙江大學等多個研究組，周二(25日)在《自然》雜誌上發表一份有關5-羥色胺的研究成果，解構了三種不同的5-羥色胺受體的結構，揭開了身體中的磷脂和膽固醇如何調節受體功能，以及一種抗抑鬱症藥物的分子調節機制。

內地5G基地台至今年年底將新增超過60萬個 【下一頁

5-羥色胺是一種重要的神經傳遞物質，它在大腦中發揮作用，給予我們感受快樂和幸福的感覺，又被稱為「快樂神經遞質」。5-羥色胺系統與人體的生理功能關係密切，例如調節大腦的記憶、認知、情感、學習和成癮性。當系統發生失調便會引發多種精神病，如抑鬱症、精神分裂症、偏頭痛等。

【高薪筍工】科技園推創科領袖培訓計劃 近三年畢業大學生可申請 學士生薪酬達2.5萬 博士生更高達4.5萬元 下一頁

過去科學家們對5-羥色胺系統結構的了解較少，導致新型標靶藥物的研發十分困難。為了開發更有效而且副作用更低的藥物，研究人員需要解析了三種5-羥色胺受體再結合各配體的冷凍電鏡，而是次的研究發現各5-羥色胺的結構和其功能，為抑鬱症以及精神分裂症等精神病治療帶來新的希望。

 

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責任編輯：羅浩濂
 

治療 抑鬱症 中國
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