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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥風味烤肉 傳統薄餅 非試不可

名人薈萃 09:31 2021/03/27

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摩洛哥除著名美食「薄荷茶」（Mint Tea)、塔吉鍋（Tagine）、烤肉串(Brochette)、庫斯庫斯(Couscous)、蝸牛湯(Snail soup)等，其他風味美食也不少!

每次和穆罕默德走出城外，沿途經過小城鎮周邊不少食店，這些店舖主要售賣烤肉，也有供應塔吉鍋等其他菜色，每間店舖最大特色，並不是豪華裝潢，而是門面原隻掛上一隻已屠宰的羊(連頭)或部分已分割的牛，相當矚目，目的是吸引旅客光顧。

 

這些本土食店不是星級酒店，也沒有米芝蓮的推介，而且每道烤肉菜色擺設也相當平凡，但烤肉的質素相當不錯，也是意料之外。

 

由於是本土食肆，他們大部份沒有菜單(Menu)，是直接向負責烤肉服務員揀選喜歡的肉類及份量，隨後連麵包一併送到枱上品嚐。

 

由於店舖主供烤肉，所以店內充滿燒烤氣味，極有風味(有心理準備)！

 

此外，摩洛哥Pizza也必須嚐試，雖然這道菜叫Pizza，但不像一般Pizza，餡料在上面。這個摩洛哥Pizza饀料是放在薄薄的面皮裹，而饀料可素菜或雞肉，之後放入烤箱內烘烤，直至麵包焗至香脆，非常特別。

 

不過，若在餐廳內用餐，服務員將整個薄餅切件送上，因為饀料豐富，又不像意大利薄餅容易切件，沒有服務員幫忙切件，這個薄餅必定碎濕濕，一團糟，極不像樣。

薄餅饀料豐富，餐廳切件送上餐枱。

摩洛哥薄餅，非試不可。

而摩洛哥每個家庭除懂得搓焗大圓麵包(主糧)外，也懂得整這個傳統薄餅。

 

穆罕默德的二嫂曾多次在家裏整這個薄餅，且她們習慣每次焗四五個，看次數量很多，但由於是家庭成員眾多，一天已吃光了。

 

記得某天早上，我看見二嫂巳預備薄餅饀料及麵團，大家指手畫腳的傾談（她不懂英語），原來她準備整薄餅，這刻好開心，除知道有美食外，也可以從旁偷師，在整個過程(包括窯爐)，最難是烤焗；以往看著她們在窯爐烤麵包的過程輕鬆，原來手持2支幼鐵支將麵包反來反去(避免烤焦)，少些氣力也不能。

 

這個摩洛哥傳統薄餅，讓人無法拒絕的菜色，揉麵及肉餡講究功夫；烤餅落足心機，值得一試！

柏柏爾族家庭仍使用傳統的窯爐烤餅。

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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