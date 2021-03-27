【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥風味烤肉 傳統薄餅 非試不可

摩洛哥除著名美食「薄荷茶」（Mint Tea)、塔吉鍋（Tagine）、烤肉串( Brochette)、庫斯庫斯(Couscous)、蝸牛湯( Snail soup)等，其他風味美食也不少!

每次和穆罕默德走出城外，沿途經過小城鎮周邊不少食店， 這些店舖主要售賣烤肉，也有供應塔吉鍋等其他菜色， 每間店舖最大特色，並不是豪華裝潢，而是門面原隻掛上一隻已屠宰 的羊(連頭)或部分已分割的牛，相當矚目，目的是吸引旅客光顧。

這些本土食店不是星級酒店，也沒有米芝蓮的推介， 而且每道烤肉菜色擺設也相當平凡，但烤肉的質素相當不錯， 也是意料之外。

由於是本土食肆，他們大部份沒有菜單(Menu)， 是直接向負責烤肉服務員揀選喜歡的肉類及份量， 隨後連麵包一併送到枱上品嚐。

由於店舖主供烤肉，所以店內充滿燒烤氣味，極有風味(有心 理準備)！

此外，摩洛哥Pizza也必須嚐試，雖然這道菜叫Pizza， 但不像一般Pizza，餡料在上面。這個摩洛哥Pizza饀料是 放在薄薄的面皮裹，而饀料可素菜或雞肉，之後放入烤箱內烘烤， 直至麵包焗至香脆，非常特別。

不過，若在餐廳內用餐，服務員將整個薄餅切件送上， 因為饀料豐富，又不像意大利薄餅容易切件，沒有服務員幫忙切件， 這個薄餅必定碎濕濕，一團糟，極不像樣。

▲ 薄餅饀料豐富，餐廳切件送上餐枱。

▲ 摩洛哥薄餅，非試不可。

而摩洛哥每個家庭除懂得搓焗大圓麵包(主糧)外， 也懂得整這個傳統薄餅。

穆罕默德的二嫂曾多次在家裏整這個薄餅， 且她們習慣每次焗四五個，看次數量很多，但由於是家庭成員眾多， 一天已吃光了。

記得某天早上，我看見二嫂巳預備薄餅饀料及麵團， 大家指手畫腳的傾談（她不懂英語），原來她準備整薄餅， 這刻好開心，除知道有美食外，也可以從旁偷師，在整個過程(包括 窯爐)，最難是烤焗；以往看著她們在窯爐烤麵包的過程輕鬆， 原來手持2支幼鐵支將麵包反來反去(避免烤焦)， 少些氣力也不能。

這個摩洛哥傳統薄餅，讓人無法拒絕的菜色，揉麵及肉餡講究功夫； 烤餅落足心機，值得一試！

▲ 柏柏爾族家庭仍使用傳統的窯爐烤餅。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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