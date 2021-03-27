【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥風味烤肉 傳統薄餅 非試不可

上一篇文章
【美股分析】低息環境如何尋高息？ 美股10大高股息ETF
摩洛哥除著名美食「薄荷茶」（Mint Tea)、塔吉鍋（Tagine）、烤肉串(
每次和穆罕默德走出城外，沿途經過小城鎮周邊不少食店，
這些本土食店不是星級酒店，也沒有米芝蓮的推介，
由於是本土食肆，他們大部份沒有菜單(Menu)，
由於店舖主供烤肉，所以店內充滿燒烤氣味，極有風味(有心
此外，摩洛哥Pizza也必須嚐試，雖然這道菜叫Pizza，
不過，若在餐廳內用餐，服務員將整個薄餅切件送上，
而摩洛哥每個家庭除懂得搓焗大圓麵包(主糧)外，
穆罕默德的二嫂曾多次在家裏整這個薄餅，
記得某天早上，我看見二嫂巳預備薄餅饀料及麵團，
這個摩洛哥傳統薄餅，讓人無法拒絕的菜色，揉麵及肉餡講究功夫；
作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple (陳偉嫦）的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : Apple (陳偉嫦）
欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子