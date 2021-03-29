去年新冠疫情的爆發，對不少公司業務構成重大挑戰，加上中國消費金融業的監管框架更大幅收緊，導致大批P2P借貸平台退出市場。面對嚴峻的商業環境，中國領先的在綫消費金融服務供應商維信金科(02003)表示，雖然期內業績受到疫情的不利影響，但公司仍成功推進技術改術及做好風險管理，及時調整借貸政策並加以實行，以強化信貸及風險管理體系，成功保護資產質量，終有效改善多項經營指標。公司首次付款逾期率從 2020年第一季度末的2.0%下降至2020年第四季度的0.4%，同時一至三個月逾期率及三個月以上逾期率，分別從 2020年第二季度的7.4%至7.1%下降至2020年第四季度的2.5%及2.9%，成功實現較疫情前更佳的逾期率。

維信金科於3月24日公佈全年業績。2020年總收入為2,573.2百萬元(人民幣，下同)。值得留意是，由於疫情原因，公司全年受貸款組合公允價值變動影響，公司於2020年度的非國際財務報告準則經調整經營虧損為977百萬元；其中2020年下半年非國際財務報告準則經調整淨利潤為322.9百萬元，按年增長51%，反映公司已經逐漸擺脫了新冠疫情的影響，整體經營狀況有所改善。配合公司審慎管理信貸風險，優化經營並策略性地轉向更優質的借款人，成功減少貸款組合中的公允價值虧損及擔保虧損，提高資產質量。

精準營銷優化客群結構 降低客戶流失率

於2020年，公司在不同行業平台上擴大獲客渠道，其中主要渠道為綫上廣告。公司在信息流廣告以及在其他類型零售商向其客戶提供的服務中，嵌入公司的優質產品以獲取客戶。不僅如此，公司更與包括OPPO、小米及中國電信等各類 運營商建立了合作夥伴關係，以定制產品獲取更多客戶。

同時，公司亦增加在社交媒體平台中的曝光率，使其成為傳統廣告的重要補充營銷渠道。公司已與騰訊雲及字節跳動建模平台等領先媒體經營者建立合作關係，促使公司的產品更加貼近客戶的日常生活，並能夠定期分析社交媒體及各類互聯網平台用戶的特徵，從而協助公司接觸更多優質客戶並，提高成本效益。由於公司採用更精準有效的營銷策略，並強化風險模式實現增長，鎖定更優質的客戶，帶動公司於2020年的新註冊用戶數量較2019年提升了 14.4%。

隨著客戶基數擴大，公司進一步完善客戶終身價值模型，並實施了多源評分卡，以提高評估客戶信用狀況及違約可能性的效率。優化信用評分算法助公司更好地細分不同類別的客戶，並將公司的客戶群體提升至優質級別，為公司的長期或短期業務目標提供大量支援。公司亦提供積極的服務以鼓勵重複借款，成功降低客戶流失率。

國策有利科技助貸 公司強化風險防控

今年2月份，銀保監會發佈《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》，重點就互聯網貸款的風險控制、聯合貸、跨地域經營等方面進一步提出了更詳細的監管要求。而從去年開始，一系列政策劃定了助貸業務合規發展的路徑，消除了金融科技監管環境的不確定性。維信金科向來致力強化風險管理框架，採取一系列措施以確保資產質量持續增強，例如改進風險模型與策略，完善客戶級別終身評估以及運行多項高影響力測試，以大幅提高風險績效。公司去年交易數目達2.5百萬宗，貸款實現量30,773百萬元。公司亦成功於年內新增16家機構資金夥伴，並將更多傳統金融機構所服務的優質客戶轉介給持牌資金伙伴，確保業務可持續發展。

展望將來，維信金科預期新冠疫情帶來的影響將會減緩，整體經營狀況會進一步得到改善。公司將致力於通過與持牌資金夥伴及業務合作方合作交付創新金融產品，為優質客戶提供服務，以尋求穩定增長，並為股東創造價值。公司未來會繼續投資研發以增強技術及風險管理能力，持續精確獲取優質客戶，優化產品，從而改善客戶服務體驗。此外，公司會進一步加強及加深與資金及業務合作方的互利關係，並於多變的監管環境下增強合規能力，激發具有活力的企業文化，支持員工的發展及成長所需，未來發展可期。

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