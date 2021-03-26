  • 24°C
香港時間 : 2021326日 (五) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登首場記者會6大重點 對中國北韓立場要留意

環球社會熱點 17:13 2021/03/26

分享：

美國總統拜登於白宮舉行上任後首場記者會，涉獵多項重要議題。

美國總統拜登（Joe Biden）周四於白宮舉行上任後首場記者會，拜登透露自己期望參加2024年美國大選。拜登於記者會上的發言更涉獵多項重要議題，包括美國邊境非法移民問題、對北韓立場、對華立場、新冠肺炎疫情等議題。

拜登記者會拎「貓紙」驚答錯 列政策重點及記者相 【下一頁】

拜登警告北韓若再升級將回應 強調會保持開放態度 【下一頁】

  • 對北韓立場

他警告北韓，若北韓選擇將局勢升級，美國會作出回應，現階段正在咨詢盟友意見。當記者詢問拜登是否同意，北韓是美國外交政策的首要議題，拜登表示認同。拜登又強調，美國仍然對北韓保持外交開放的態度。

  • 對華立場

拜登表示，他已向中國國家主席習近平表明，美國並不尋求與中國對抗，但要求中國必須遵守國際規範及公平競爭。他更指出，美國會繼續在新疆、香港、南海、台灣等議題發聲。

拜登稱中國的目標是成為全球領先、最富有和最強大的國家，但他認為這不會發生，強調美國會繼續發展壯大。

  • 新冠肺炎疫情

拜登於上任第59日，已完成上任百日内全國接種1億劑新冠疫苗的目標。拜登於記者會上宣布加碼，目標是上任百日内全國接種2億劑疫苗。

  • 美國經濟

拜登指出大部分經濟分析家都提高對今年經濟增長的預測，預計美國國內生產總值（GDP）今年的增長達到6%。拜登又表示，下一項主要議題是重建基礎設施，將在匹茲堡行程中宣布「重建更好未來」（Build Back Better）方案。

78歲拜登唔願退下來 2024年再選尋求連任 【下一頁】

拜登稱掛住特朗普 懷疑下屆大選無共和黨 【下一頁】

  • 美墨邊境非法移民

拜登為他上任後美墨邊境移民增加的問題辯護，他指出當局已拒絕大多數人入境，並稱每年年初前往邊境的人數都會出現季節性增長。

拜登又批評前總統特朗普（Donald Trump），指對方任内實施的政策無助減少移民數量。拜登直言，不會為取消拆散移民家庭的政策而有歉意。

  • 2024年美國總統大選

拜登透露自己期望參加2024年美國大選，尋求連任美國總統。拜登更點名稱讚美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），表明希望下屆繼續與賀錦麗搭檔參選。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

拜登記者會拎「貓紙」驚答錯 列政策重點及記者相
今日
拜登記者會拎「貓紙」驚答錯 列政策重點及記者相
拜登稱掛住特朗普 懷疑下屆大選無共和黨
今日
拜登稱掛住特朗普 懷疑下屆大選無共和黨
拜登警告北韓若再升級將回應 強調會保持開放態度
今日
拜登警告北韓若再升級將回應 強調會保持開放態度
78歲拜登唔願退下來 2024年再選尋求連任
今日
78歲拜登唔願退下來 2024年再選尋求連任
北韓連射兩枚短程導彈 拜登仍期待與金正恩對話
2021/03/24
北韓連射兩枚短程導彈 拜登仍期待與金正恩對話
移民 疫情 外交 拜登 中國 北韓 總統大選 疫苗 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間17:00）
拜登首次記者會：不尋求與中國對抗　將阻止中國超越美國成為最大國家
拜登首次記者會：不尋求與中國對抗　將阻止中國超越美國成為最大國家
賀錦麗無視軍人敬禮被批無禮 國防部指副總統可以唔回禮
賀錦麗無視軍人敬禮被批無禮 國防部指副總統可以唔回禮
【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠
【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮