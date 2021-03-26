拜登首場記者會6大重點 對中國北韓立場要留意

▲ 美國總統拜登於白宮舉行上任後首場記者會，涉獵多項重要議題。

美國總統拜登（Joe Biden）周四於白宮舉行上任後首場記者會，拜登透露自己期望參加2024年美國大選。拜登於記者會上的發言更涉獵多項重要議題，包括美國邊境非法移民問題、對北韓立場、對華立場、新冠肺炎疫情等議題。

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拜登警告北韓若再升級將回應 強調會保持開放態度 【下一頁】

對北韓立場

他警告北韓，若北韓選擇將局勢升級，美國會作出回應，現階段正在咨詢盟友意見。當記者詢問拜登是否同意，北韓是美國外交政策的首要議題，拜登表示認同。拜登又強調，美國仍然對北韓保持外交開放的態度。

對華立場

拜登表示，他已向中國國家主席習近平表明，美國並不尋求與中國對抗，但要求中國必須遵守國際規範及公平競爭。他更指出，美國會繼續在新疆、香港、南海、台灣等議題發聲。

拜登稱中國的目標是成為全球領先、最富有和最強大的國家，但他認為這不會發生，強調美國會繼續發展壯大。

新冠肺炎疫情

拜登於上任第59日，已完成上任百日内全國接種1億劑新冠疫苗的目標。拜登於記者會上宣布加碼，目標是上任百日内全國接種2億劑疫苗。

美國經濟

拜登指出大部分經濟分析家都提高對今年經濟增長的預測，預計美國國內生產總值（GDP）今年的增長達到6%。拜登又表示，下一項主要議題是重建基礎設施，將在匹茲堡行程中宣布「重建更好未來」（Build Back Better）方案。

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美墨邊境非法移民

拜登為他上任後美墨邊境移民增加的問題辯護，他指出當局已拒絕大多數人入境，並稱每年年初前往邊境的人數都會出現季節性增長。

拜登又批評前總統特朗普（Donald Trump），指對方任内實施的政策無助減少移民數量。拜登直言，不會為取消拆散移民家庭的政策而有歉意。

2024年美國總統大選

拜登透露自己期望參加2024年美國大選，尋求連任美國總統。拜登更點名稱讚美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），表明希望下屆繼續與賀錦麗搭檔參選。

責任編輯：鄭錦玲