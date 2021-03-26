喬治亞州無良老闆拖欠薪金 數月後以9萬個硬幣支付 雇員感無奈

良好的主僕關係，對健康企業文化的建立絕對重要，雇主與雇員雙方都有責任做好，才能維持良好的工作風氣。準時發放薪金稱得上是天經地義的一件事，也是健康企業文化的重要基石。

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美國喬治亞州一名僱主拖欠一名雇員共915美元工資，在多番追討後以「特別方式」發工資該雇主以約9萬個1美分硬幣（100美分相當於1美元），工資，該批硬幣全都沾滿了油污，放在前雇員的家門，上面還有一個信封，內裏是他的糧單及離職聲明。



這名被拖欠工資的男子來自喬治亞州費耶特維爾的男子Andreas Flaten表示自己本來在桃樹市的A OK Walker Autoworks汽車維修廠工作，去年11月向老闆辭職，但遲遲未收到915美元（約港幣7千多元）的人工，於是決定向當地勞工處求助。

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在3月中旬左右，Andreas Flaten與女友準備出門時，大量硬幣放在門外，而且上面沾滿油污，還有一張寫著穢話的糧單。Flaten的雇主Miles Walke表示，自己也忘了是否丟一堆硬幣在弗拉滕家，「我真的不記得了。這不重要，但他得到報酬了，這才是重點」。

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責任編輯：翁嘉陽