【物流大擠塞】彭博：長榮貨輪至少困於蘇彝士運河至3月31日　將拖累即溶咖啡供應？

▲ 據《彭博》報道，估計仍需一周時間才可讓長榮貨輪重新航行。

長榮貨輪仍擱淺在蘇彝士運河上，嚴重影響來往歐洲及亞洲的貿易。據《彭博》報道，估計仍需一周時間才可讓長榮貨輪重新航行。

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有報道又指出，若危機長期下去，除了原油和液化天然氣受影響，就連即溶咖啡的供應亦受影響。

最球最大Robusta咖啡豆生產地越南，使用的品牌包括雀巢（Nestle）即溶咖啡，同樣是經蘇彝士運河運送。現時運河擠塞情況嚴重，歐洲顧客自然首當其衝。

在蘇彝士運河擠塞之前，物流業已面對缺櫃潮。雖然目前Robusta咖啡豆生產地當中，巴西及象牙海岸的咖啡豆沒有使用蘇彝士運河運送，但考慮到風味問題，咖啡烘培商未能使用巴西咖啡豆代替越南咖啡豆。風味比較類似的僅得烏干達，或是東非地區出產、口感較溫和的Arabica咖啡豆。然而，這些咖啡豆的運輸路線仍是要經過蘇彝士運河。

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責任編輯：葉泳珊



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