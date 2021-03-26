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【物流大擠塞】彭博：長榮貨輪至少困於蘇彝士運河至3月31日　將拖累即溶咖啡供應？

商業 16:40 2021/03/26

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據《彭博》報道，估計仍需一周時間才可讓長榮貨輪重新航行。

長榮貨輪仍擱淺在蘇彝士運河上，嚴重影響來往歐洲及亞洲的貿易。據《彭博》報道，估計仍需一周時間才可讓長榮貨輪重新航行。

【新疆棉】Burberry未表態亦遭殃　《王者榮耀》、周冬雨「跳船」終止合作

有報道又指出，若危機長期下去，除了原油和液化天然氣受影響，就連即溶咖啡的供應亦受影響。

最球最大Robusta咖啡豆生產地越南，使用的品牌包括雀巢（Nestle）即溶咖啡，同樣是經蘇彝士運河運送。現時運河擠塞情況嚴重，歐洲顧客自然首當其衝。

在蘇彝士運河擠塞之前，物流業已面對缺櫃潮。雖然目前Robusta咖啡豆生產地當中，巴西及象牙海岸的咖啡豆沒有使用蘇彝士運河運送，但考慮到風味問題，咖啡烘培商未能使用巴西咖啡豆代替越南咖啡豆。風味比較類似的僅得烏干達，或是東非地區出產、口感較溫和的Arabica咖啡豆。然而，這些咖啡豆的運輸路線仍是要經過蘇彝士運河。

【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失

【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應

責任編輯：葉泳珊

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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