  • 24°C
香港時間 : 2021326日 (五) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地5G基地台至今年年底將新增超過60萬個

環球政經 17:25 2021/03/26

分享：

內地工業和信息化部昨日（25日）印發《「雙千兆」網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）》，提到至今年年底，1000Mbps光纖網絡具備覆蓋2億戶家庭的能力，1000mbps寬頻用戶突破1000萬戶。5G網絡基本實現縣級以上區域、部分重點鄉鎮覆蓋，新增5G基站超過60萬個。

【中移動941】中移動為支持5G發展 傳美國除牌後或「回A」【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

工信部要求，督促基礎電信企業切實提升5G服務質量，制定完善本企業5G服務標準，考核對實體營業廳、客服熱線等前線的服務質素。進一步提醒機制，嚴守營銷紅線，嚴查「強推5G套餐」、「限制用戶更改套餐」、「套餐誇大宣傳」等行為，切實維護廣大用戶合法權益。推動企業降低中小企業寬帶和專線平均資費，2021年再降10%。鼓勵面向農村脫貧戶、老年人、殘疾人等特殊群體，推出專屬優惠資費，合理降低手機、寬頻等通信費用。

工信部又要求，要加快推動5G獨立組網規模部署。推動基礎電信企業開展5G獨立組網（SA）規模商用，重點加快中心城區、重點區域、重點行業的網絡覆蓋。鼓勵採用宏基地台、微小基地台等多種組網方式，與集中式無線接入網（C-RAN）等其他技術相結合，推進5G網絡在交通樞紐、大型體育場館、景點等流量密集區域的深度覆蓋。

華為收取5G專利費 預料獲利13億美元【下一頁

根據産業發展和應用需求，適時開展基於5G毫米波的網絡建設。鼓勵制定發布公共資源開放目錄，推動政府機關、企事業單位和公共機構等所屬公共設施向5G基地台、室內分布係統、桿路、管道及配套設施等建設提供便利。同時深入推進農村網絡設施建設升級，完善電信普遍服務補償機制，支持基礎電信企業面向農村較大規模人口聚居區、生産作業區、交通要道沿線等區域持續深化寬頻網絡覆蓋。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨
 

相關文章

【中移動941】中移動為支持5G發展 傳美國除牌後或「回A」
2021/03/16
【中移動941】中移動為支持5G發展 傳美國除牌後或「回A」
華為收取5G專利費 預料獲利13億美元
2021/03/17
華為收取5G專利費 預料獲利13億美元
服務 中華人民共和國工業和信息化部 寬頻 5G

上一篇文章

【陽光旅途@iM網欄】越南胡志明市 平凡中的不平凡（上）

下一篇文章

【樓市現象】新地盤超近港鐵站樓價又低水 年輕上車客用兩招誠意感動業主 獲減價50萬購入心水盤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元