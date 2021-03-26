內地5G基地台至今年年底將新增超過60萬個

內地工業和信息化部昨日（25日）印發《「雙千兆」網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）》，提到至今年年底，1000Mbps光纖網絡具備覆蓋2億戶家庭的能力，1000mbps寬頻用戶突破1000萬戶。5G網絡基本實現縣級以上區域、部分重點鄉鎮覆蓋，新增5G基站超過60萬個。

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工信部要求，督促基礎電信企業切實提升5G服務質量，制定完善本企業5G服務標準，考核對實體營業廳、客服熱線等前線的服務質素。進一步提醒機制，嚴守營銷紅線，嚴查「強推5G套餐」、「限制用戶更改套餐」、「套餐誇大宣傳」等行為，切實維護廣大用戶合法權益。推動企業降低中小企業寬帶和專線平均資費，2021年再降10%。鼓勵面向農村脫貧戶、老年人、殘疾人等特殊群體，推出專屬優惠資費，合理降低手機、寬頻等通信費用。

工信部又要求，要加快推動5G獨立組網規模部署。推動基礎電信企業開展5G獨立組網（SA）規模商用，重點加快中心城區、重點區域、重點行業的網絡覆蓋。鼓勵採用宏基地台、微小基地台等多種組網方式，與集中式無線接入網（C-RAN）等其他技術相結合，推進5G網絡在交通樞紐、大型體育場館、景點等流量密集區域的深度覆蓋。

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根據産業發展和應用需求，適時開展基於5G毫米波的網絡建設。鼓勵制定發布公共資源開放目錄，推動政府機關、企事業單位和公共機構等所屬公共設施向5G基地台、室內分布係統、桿路、管道及配套設施等建設提供便利。同時深入推進農村網絡設施建設升級，完善電信普遍服務補償機制，支持基礎電信企業面向農村較大規模人口聚居區、生産作業區、交通要道沿線等區域持續深化寬頻網絡覆蓋。

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責任編輯：陳楚琨

