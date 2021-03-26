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【港元定存】3中小行突擊加港元存息　今年最旺場

Hot Talk 16:33 2021/03/26

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季結倒數，加上長假在即，總結本周港元定期存款息，罕現3間小型銀行一面倒「獨加」，面對超低息環境持續多時，全周加息的銀行數目，堪稱今年最多，一改年初至今大小行鬥劈息的趨勢。

不過，專家仍料業界暫毋須掉頭加息，只是月結及首季臨近，個別中小業界因應本身生意所需而酌量調升存息。雖然市場憂慮美國提早收水及加息，但本港目前仍水浸，大行資金較充裕，按理不用急於搶存。

想知港元定存高息榜變動？詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大

誠然，全周共有6間大小銀行調整息率，最矚目的是，渣打下調1年期0.05厘，最新報0.22厘。相反，3間小行卻突擊加息，包括集友全面加短中長息，以及兩間虛擬銀行略加。騰訊 （00700） 有份投資的富融（Fusion Bank），略加3個月0.05厘，新息率報0.75厘。小米 （01810） 旗下天星（Airstar Bank），則微升7天短存0.05厘，新報0.1厘。至於信銀國際則短加長減，招商永隆也加減不一，頻密調息。

特恵息月底到期　最後召集

專家又說，料業界普遍仍忍手，畢竟今天新股嗶哩嗶哩 （新上市編號︰09626） 巨額凍資開始回籠，下周正值跨季度及長周末，疊加復必泰疫苗緊急煞停，遂料市場先觀望經濟復甦步伐，以至旅遊氣泡及通關大計等。何況，大行又再帶頭削息，料同業暫仍趁靜市而休戰。

綜觀全周高息榜，僅中長息稍執位。先說3個月，即使富融調升年息至0.75厘，在現有4間力谷定存的虛擬銀行中頓變最高，但仍難挑戰傳統銀行工銀亞洲的3厘。惟須注意，下周存息排行榜或驟變，因不少特恵息於3月底到期，如上述冠絕全城的3厘息等。

此外，半年及1年期也稍變，因信銀國際微削兩存期0.05厘，齊報0.6厘，故滑落一級至季軍。反觀集友調升1年期0.05厘，新報0.65厘，取而代之重上亞軍。

人民幣定存息又如何？【下一頁

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧今早（3月26日）回應本報查詢指，仍料聯儲局最快今年10月縮減買債規模，明年底或開始加息。

而1個月港元拆息已5連跌，乍現0.13厘低位，市料下周季結後續下試0.1厘新低。

此外，回顧3月迄今的定存息市況，包括恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 、滙豐及工銀亞洲等大行已輪流鬥劈息。正因龍頭行先後一減再減，再單以大行比拼，目前罕現恒生跟發鈔行的3個月年息相同，齊報0.15厘，惟不及工銀亞洲的0.4厘；後者主要針對特定理財戶的年息，該行另為全新手機開戶客，提供相同短存的3厘超高息。

至於半年期，工銀也以0.5厘，跑贏渣打的0.27厘；而滙豐、中銀及恒生俱為0.2厘。1年期亦以工銀的0.5厘，在大行中稱霸；而即使渣打剛降息至0.22厘，惟在發鈔行中仍是最高。

相關新聞：【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息

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記者︰曾桂芬 

責任編輯︰陳楚源

集友銀行 天星銀行 富融銀行 收息產品 港元定期存款 定期存款

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