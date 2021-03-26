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【康宏環球】曹貴子告康宏誹謗　申請禁制令及索償

股市 16:31 2021/03/26

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【康宏環球】曹貴子告康宏誹謗　申請禁制令及索償

康宏環球 （01019） 刊發2017年至19年業績、舉行多輪股東大會後是非不斷，康宏環球前執行董事、被視為涉及「謎網股」的曹貴子入稟高院，控告康宏誹謗，要求法院頒出禁制令，禁止康宏不會進一步發布或令到外界發布相關言論。曹貴子同時要求康宏及14名康宏董事賠償，但未提有金額。

曹貴子在入稟狀表示，康宏環球在披露易上發表的通告上，涉及錯誤以及有誹謗成份的陳述，他早前已在庭上否認相關陳述，而康宏未有提及其立場，而散布相關言論。曹貴子指1月中時曾透過律師，要求康宏撤同相關通告和刊道歉啟事，但康宏未有行動。

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編輯：麥德銘

港股 康宏環球（01019） 誹謗 曹貴子

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