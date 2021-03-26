【加元定存】兩專家力薦加元　次季亮點心水貨幣

下周四（4月1日）踏入第二季，專家對次季最值博的主流外幣看法呈大分歧，但中外兩位名家，招商永隆司庫及華僑永亨的滙市專家，皆有孖寶心水首選，除了看好美元外，亦推許加元為下季亮點貨幣。

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主因美國作為火車頭，帶動全球經濟復甦，且憧憬美加邊境快重開，以及積壓的報復式消費將釋放；疊加聯儲局及加拿大央行最近爭相轉軚，由鴿派變鷹，放風擬收水等，皆有望對油價的需求驟增。而被視為「油元」的加元，亦因而被看高一綫，今年或有力挑戰1.18高位。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪回應本報查詢指，第二季亮點貨幣不只美元，加元亦具潛力。隨着新冠疫苗推進，疫情漸見緩和，美國經濟復甦步伐趨穩，當地更因經濟刺激方案，推升通脹預期，令美國國庫券的孳息進一步上升，遂料美元升勢下季度未完。

經濟改善 有條件提早收水

蕭啟洪又說，同樣受惠美國經濟重拾升軌，商品貨幣亦續受追棒。而當中比較看好的貨幣應是加元，主因有4，包括︰

（1）加拿大央行最近議息，維持利率和資產購買計劃規模不變，但會後聲明略為鷹派，為加元帶來支持；

（2）隨着疫苗接種，有助全球經濟復甦，加上市場資金充裕，商品價格前景看俏。而過去12個月，油價已創逾一年高，因此支持加元造好。有大行分析認為，油價未來幾年更有機會重上每桶100美元；

（3）加拿大2月份就業人數顯著增加25.9萬人，遠勝市場預期，反映楓葉國經濟的基本面逐步改善。另受惠於美國經濟從谷底回升，作為鄰國，加拿大必然首當其惠；

（4）加元亦因利差優勢而得益，畢竟其減息幅度較小，且相對歐美及日本的債息持續擴闊，俱利好加元。

蕭啟洪預測，今年加元高位為1.18，1.295有支持，年底目標是1.2。

年底目標價1.2至1.246

華僑永亨經濟師李若凡不約而同表示，第二季首選孖寶貨幣，既看好美元，且料加元為最具值博商品貨幣，因加拿大較具條件提早收水，縮減買債規模。李若凡預期加元今年高低位介乎1.225至1.277，年底目標1.246。

另一方面，加元定期存款高息選擇多，惟須注意不少將於3月底到期，包括大行花旗的1個月短存等，以及冠絕全城的集友7天短存10厘息。可是，恒生 （00011） 率先延長戰幔，最近把9厘特惠息的截止期順延至4月底。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源