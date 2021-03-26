【職場熱話】同事一句說話愛夾雜幾句外語 網民批做作 網友：actually呢個problem好多人都遇到

學懂一種外語對自己而言是具競爭力，但近日有網民在討論區開帖，指最近自己上班時，有一名同事表示自己懂很多外語，有時候聊天時當有一個很重要的字眼要說時，該同事會用一些很明顯不是英文的語言來說，例如：日文、俄文和德文等。但樓主眼見其他同事好像沒有甚麼反應，故問網民覺不覺得這類同事很做作？

樓主經歷：

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【網民熱話】同事打港式英文令人難解 連中佬上司打埋一份 網民：粵拼係香港特色 【下一頁】

此帖文一出，不少網民認為樓主這個情況很平常，很多人都是這個情況，特別是中英夾雜。有網民說：「我公司都有這類人，有一位同事在說話時，臨尾一句例必用韓文說：『多謝』。」有網民附和道：「我認為最重要的問題不是英文？最討厭的是在奇怪位置突然間說英文。」有網民支持樓主的說法，「可能她真是懂很多外語，有時候有些字眼中文用起來不準確。」更有網民分享其經歷，「有同事最喜歡說 I mean 說成『艾棉』但說不純正....afraid 說成『鴨飛』但又說不純正。我聽到有點毛管戙......」然而，有網民建議樓主應從不同角度來看這件事，「是不是做作，就看你如何認為，可能真是她習慣而已。」

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責任編輯：陳頌潔