【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626通告擺烏龍錯寫「百度」 　遭央媒批評

嗶哩嗶哩Bilibili （09626） 公告擺烏龍，嗶哩嗶哩周五早上在聯交所上載「公司資料表」中，內文錯把公司名稱寫成剛上市的百度 （09888） 。央視網今日下午發表評論表示，披露信息上不夠審慎的問題。

嗶哩嗶哩周五早上上載公司資料表至披露易時，其中一句「提供本資料表旨在於所訂明日期向公眾提供有關百度集團股份有限公司（「本公司」）的資料」出現疏漏，誤把百度指成「本公司」。

嗶哩嗶哩至中午時刊登更正版本的公司資料表，其後撤回早上的通告，但有關通告已在社交媒體上廣傳。

嗶哩嗶哩暗盤表現，可見【下一頁】

投資界指嗶哩嗶哩很大機會潛水，詳情可見﹕【下一頁】

▲ Bilibili提交給港交所的資料出錯。

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編輯﹕賴奕羚