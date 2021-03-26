【阿里巴巴9988】人行數幣研究所長指數字人幣 將與支付寶及微信支付等平台並存

內地數字人民幣發展如火如荼，市場擔憂數字人民幣普及之時，將取代現有的支付寶、微信支付等第三方數字支付方式，甚至形成新的壟斷。對此，據內媒報道，人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春日前在公開場合表示，人民銀行開發的數字人民幣，將按照以市場為導向的方式，可以與紙幣及支付平台並存。市場相信人行所指的支付平台，正指支付寶及微信支付。阿里巴巴(09988)今日跌2.3%收報216元，騰訊(00700)今日上升2.3%收報620元。

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此前報道稱，數字人民幣測試進程正在提速。目前內地多間大型國有銀行已經開始推廣數字人民幣貨幣錢包，現已在上海開始接受客戶數字人民幣個人錢包的開通申請。

華西證券表示，數字人民幣的發行及流通方式一直是市場熱議的焦點，從去年8月市場熱傳的建行數字人民幣APP，到10月深圳推廣數字人民幣紅包中用的央行數字人民幣官方APP，分散化或者集中化管理運營的選擇一直沒有落定。而今看來，人行APP統一監管加上各行運營子錢包的綜合模式已經浮現。

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