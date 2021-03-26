  • 24°C
香港時間 : 2021326日 (五) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】花千萬買海景單位　全家搬入馬鞍山　只為方便子女上學

股樓投資 16:16 2021/03/26

分享：

二手市場成交暢旺，近期亦多了換樓客入市，有父母為了遷就於馬鞍山上學的子女，更特意斥資千萬到該區置業。美聯陳少鴻說，馬鞍山嵐岸6座高層F室，三房套間隔，實用面積約701平方呎，向西北享開揚景，日前獲外區家庭客以1,020萬元承接，實用呎價約14,551元。

單位相片

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【有相睇】窩心爸爸送驚喜　買個靚單位贈愛女　代理：單位有50萬元新裝修【下一頁

代理說，新買家原於外區居住，為遷就於馬鞍山上學的子女，特意到該區物色合適單位，終發現上址間隔寬闊，廳房實用，考慮不久即決定承接。資料顯示，原業主於2013年5月以約645萬元購入上址，現帳面賺約375萬元，物業期內升值約58.1%。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 嵐岸 馬鞍山

上一篇文章

【iMoney Cafe】反彈成交縮 好友要識縮

下一篇文章

【新股IPO】嗶哩嗶哩9626美股挫　未掛牌一手已蝕逾千元　公開超購173倍 一手中籤率10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？