【有相睇】花千萬買海景單位　全家搬入馬鞍山　只為方便子女上學

二手市場成交暢旺，近期亦多了換樓客入市，有父母為了遷就於馬鞍山上學的子女，更特意斥資千萬到該區置業。美聯陳少鴻說，馬鞍山嵐岸6座高層F室，三房套間隔，實用面積約701平方呎，向西北享開揚景，日前獲外區家庭客以1,020萬元承接，實用呎價約14,551元。

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代理說，新買家原於外區居住，為遷就於馬鞍山上學的子女，特意到該區物色合適單位，終發現上址間隔寬闊，廳房實用，考慮不久即決定承接。資料顯示，原業主於2013年5月以約645萬元購入上址，現帳面賺約375萬元，物業期內升值約58.1%。

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