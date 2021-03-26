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【業績｜內銀股】工行、交行多賺逾1% 工行末期息每10股2.66元人幣（第三版）

股市 18:53 2021/03/26

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交行去年純利微升1%

國有內銀今日起陸續放榜，工行 （01398） 、建行 （00939） 及交行 （03328） 都將於今日收市後發布全年業績。

工行去年多賺1.1%至3159.1億元（人民幣，下同），並宣布末期息每10股派發2.66元，增1.2%。去年監管機構要求銀行「減費讓利」1.5萬億元，工行行長廖林透露，該行透過降低融資利率、調低銀行收費等做法，向企業「讓利」超過1000億元。他續指，政策對工行經營有一定影響，不過該行調整了業務結構，同時有效進一步控制成本，抵銷了部分影響。

工行副行長王景武指，去年宏觀經濟壓力加大，但資產質素主要指標仍處於穩健區間，而貸款延期還本措施的壓力客觀存在，惟影響可控，相當部分延本延息貸款已逐步恢復正常計息。他續指，今年疫情防控仍有壓力，不過隨著中國經濟復甦，預期資產質素風險整體可控，力爭穩中向好。

交行去年純利為782.7億元，按年增1.3%。每股派末期息0.317元，升不足1%。

副行長郭莽預計，今年淨息差將會基本穩定。該行亦計劃做好息差管理，提高零售貸款佔比。不良貸款方面，副行長殷久勇則表示，儘管去年不良貸款率上升，但相信隨著疫情緩和，資產質量逐步回穩，預料今年資產質量穩中向好。

（第三版：新增交行管理層評論）

相關文章：【業績｜內銀股】招行引摩通作理財業務戰投、全日反彈逾4%　派息增4.4%至1.253人幣（第二版）

編輯：謝智聰

 
港股 國有內銀股 建設銀行（00939） 交通銀行（03328） 工商銀行（01398）

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