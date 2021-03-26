  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (五) 21:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】蒙牛去年業續符合預期 獲匯證上調目標價至51.5元 潛在升幅逾一成

股樓投資 21:04 2021/03/26

分享：

匯豐證券發表研究報告指出，蒙牛乳業（02319）去年的業績符合預期。因蒙牛的利潤率較佳，所以該行上調其盈測9%，微升目標價2%至51.5元，重申「買入」評級。蒙牛全日升4.6%，收報45.5元，成交8.6億元。

【大行點睇】盈利及新業務價值未如理想 多間大行下調國壽目標價  詳情請看[下一頁]

匯證指，雖然疫情影響了蒙牛去年首季的表現，但集團去年的自然收入仍錄得10.6%增長，估計去年公司EBIT利潤率擴大57個基點至6.4%，全年業績表現符合預期。

【大行報告】呢隻股連跌6日　惟仍獲大摩力撐　相信股價30日內將升　機會率高達70%至80%  詳情請看[下一頁]

該行預測，白奶、鮮奶及芝士等產品將帶動蒙牛今年收入增長13.4%，因此把EBIT利潤率由6.1%提升至6.3%，而EBIT預測亦提升5%。集團管理層目標是在2025年的收入較去年倍增，匯證相信該目標將有助其股份獲得重估。

蒙牛大行目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

港股 潛在升幅 大行報告 蒙牛乳業（02319） 買入 目標價

上一篇文章

【有片睇】若估值回調至合理水平 美債息抽升反利投資者入市

下一篇文章

【趣話財經】馬斯克Twitter貼圖指外星人並不存在　網民：只有外星人自己先會貼呢張圖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元