【大行點睇】蒙牛去年業續符合預期 獲匯證上調目標價至51.5元 潛在升幅逾一成

匯豐證券發表研究報告指出，蒙牛乳業（02319）去年的業績符合預期。因蒙牛的利潤率較佳，所以該行上調其盈測9%，微升目標價2%至51.5元，重申「買入」評級。蒙牛全日升4.6%，收報45.5元，成交8.6億元。

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匯證指，雖然疫情影響了蒙牛去年首季的表現，但集團去年的自然收入仍錄得10.6%增長，估計去年公司EBIT利潤率擴大57個基點至6.4%，全年業績表現符合預期。

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該行預測，白奶、鮮奶及芝士等產品將帶動蒙牛今年收入增長13.4%，因此把EBIT利潤率由6.1%提升至6.3%，而EBIT預測亦提升5%。集團管理層目標是在2025年的收入較去年倍增，匯證相信該目標將有助其股份獲得重估。

蒙牛大行目標價：

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