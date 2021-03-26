【新股IPO】嗶哩嗶哩9626美股挫　未掛牌一手已蝕逾千元　公開超購173倍 一手中籤率10%

嗶哩嗶哩（新上市編號：09626）將於下周一（29日）掛牌，眼見近日中概股在美國股價下挫，入了飛的投資者是否有一種未掛牌已先蝕錢的感覺？根據嗶哩嗶哩周四（25日）美股收市報95.65美元(折合約743.1港元)，較嗶哩嗶哩港招股價808元計，低8%，即暫時一手帳面已蝕1291.5元。

中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香，見【下一頁】

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內地主攻年輕人市場的視頻社區公司嗶哩嗶哩，在招股前風頭一時無兩，甚至被市場形容為難得一見的好股，結果現在因美國證監會周三（24日）宣布收緊中概股監管，引發中概股全綫急挫，令上市在即的嗶哩嗶哩氣勢亦峰迴路轉；或只能說，好股就不用怕！

嗶哩嗶哩是次來港第二上市，公開發售部份錄超購173.19倍，經重新分配後，公開發售股數增至12%；國際配售亦錄超購10.9倍。中籤率為10%，以一手20股計，即認購500股才能穩獲一手。



是次集資所得，其中約50%用於其內容，以支持公司的健康和高質量的用戶增長，不斷增長的內容生態和社區發展；約20%用於研發以改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力；約20%用於銷售及營銷，旨在促進用戶增長及提升其品牌知名度；及約10%用於一般企業用途及運營資本需要。



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記者：張以正