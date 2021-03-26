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【年度最佳】美國雜誌評選2021年最佳手機　蘋果三星旗艦手機上榜

科技 15:47 2021/03/26

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近日，美國雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）發布年度最佳智能手機排名。

市場上每年都推出不少旗艦手機，到底哪一款智能手機產品性能最佳，表現最出色？近日美國雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）發布智能手機排名，其中蘋果（Apple）iPhone 12 Pro Max被評選為2021年度最佳手機。

＜＜【蘋果被控侵權】Netflix、Google會是下一位？美法院判蘋果賠償24億元

＜＜蘋果App Store及Play Store存有204款欺詐程式　共騙取用戶逾32億元

每年美國《消費者報告》都會對多款手機進行評測，今年評選的手機共有55款，當中涉及品牌包括蘋果（Apple）、Google、LG、三星（Samsung）、Motorola等。蘋果的iPhone 12 Pro Max搭載A14處理器，獨家攝影鏡頭技術等功能，手機性能表現相對出色。報告指出，比起其他iPhone 12系列機型，iPhone 12 Pro Max相機擁有更佳光學變焦性能，以及較高電池續航力，因此被獲選為年度最佳手機（Best iPhone）。

另外，三星Galaxy Note20 Ultra 5G則奪得「最佳Android手機」（Best Android Phone）的稱號。報告指出，該機具備大屏幕，加上5倍變焦鏡頭，以及較高電池續航力，對比Galaxy S21系列手機更具優勢。

此外，內地手機品牌OnePlus的Nore N10 5G，就被獲選為「最佳預算手機」（Best Budget Phone），因該機定價為300美元（約2,330港元），並能提供5G網絡。

責任編輯：李寶如

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