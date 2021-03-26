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Facebook難查網絡欺凌 朱克伯格：「部分言論未必違法」

環球社會熱點 15:41 2021/03/26

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美國國會就1月6日國會山莊暴亂發起聽證會調查，當中社交網絡平台被指為發酵事件的要素之一，網絡巨頭如Google﹑Facebook及Twitter等派出高層應訊。周四的聽證會上，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）指Facebook難以監控網絡欺凌，因為部分言論未必「明顯的違法」（not clearly illegal）。

有指民兵組織想襲擊國會山莊 眾議院取消開會 【下一頁】

由於周一（22日）科羅拉多發生槍擊案後，有人指槍手曾遭受欺侮，與會的共和黨眾議員厄普頓（Fred Upton）質問朱克伯格Facebook會採取甚麼手段停止平台上的欺凌。朱克伯格回應表示，Facebook已有相關政策應對，但更多時候網絡欺凌內容並不是明顯違法。

朱克伯格在聽證會上，就美國在網絡法律問題應有甚麼改變提出意見，例如可以增加社交平台如Facebook等的透明度，為處理網絡欺凌內容制定明確指引，以及訂立針對幼年網絡使用者的司法保障及嚴格控管。

父母全權控制內容 Facebook推兒童版Instagram 【下一頁】

周四的聽證會主要探討，網絡巨頭在傳播如新冠肺炎虛假數字﹑美國總統大選及國會山莊暴亂等假消息之上，扮演甚麼角色。在國會山莊暴動中，網絡成為暴亂人士的主要消息來源，更多人利用Facebook等社交平台組織行動。

責任編輯：吳漢培

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