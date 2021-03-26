【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股

港股近期雖然由強轉弱，加上北水追貨意欲也同時減弱，一度熱炒的科技股近期升勢亦明顯收歛。然而相對高位，不少科技股經過此輪調整後，已回落至一個較早前合理的水平。事實上經過一場疫情後，新經濟產業亮麗的發展前景，不會因一時的股市震盪而動搖，值得開始下注吸納，作中長期持貨部署。

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云云科技股中，可優先吸納的科技股可分兩類，第一是業績對辦，能在去年疫情下繼續交出強勁的盈利水平，符合甚至優於大行預期；第二就是產品受惠國策，例如風電相關股受惠碳中和目標及其他環保政策。「十四五」規劃主張科技創新，研發能力強勁的龍頭科技股的業績在可見將來，有望保持良好表現。下列5隻港股，無疑符合了上述兩大準則。

值得初步吸納的5大新經濟股一覽：

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