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【附優惠詳情】旅發局今起推「賞你住」　實體店消費800元可換500元酒店優惠

股市 15:40 2021/03/26

分享：

旅發局今起推「賞你住」　實體店消費800元可換500元酒店優惠

旅發局宣布，即日（3月26日）起， 巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，即可儲起機印收據正本，參加「賞你住」， 享用500元本地酒店住宿折扣優惠，名額2萬個，先到先得。「賞你住」將有約 140 間酒店參與，由4月9日上午10時起， 市民可憑消費收據直接向參與酒店預訂。參與酒店的所有500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，均適用「賞你住」500元折扣優惠。

網站

另外，旅發局指，待本地團相關措施放寬後，旅發局將會推出第二輪 「賞你遊香港」。

永旺去年虧損收窄8成、派末期息5仙，看【下一頁】

香港部份零售餐飲股造好，卓悅 （00653） 升4.8%，大家樂升 （00341） 升2%，周大福 （01929） 升1.9%。

參與酒店名單

    點擊圖片放大
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「賞你住」詳情：

住宿折扣 500元（憑最多兩張共800元或以上的機印收據可享用一次住宿折扣優惠，而同一酒店訂單只可使用一次折扣優惠）
名額 2萬個，先到先得
參與酒店 約 140 間本地持牌酒店 （檢疫酒店除外）
換領方法

3月26日至5月31日：消費並儲起收據

－於本地零售及餐飲商戶實體店消費滿800元 （以最多兩張收據計），儲起機印收據正本

4月9日上午10時起：預訂酒店住宿計劃

－直接聯絡參與酒店，提交收據副本預訂。酒店收到預訂資料及核實消費收據後，將於48小時內確認預訂。個別酒店或會要求提供信用卡資料作保證金。

4月9日至5月31日或之前登記入住

-登記入住酒店時必需提交機印收據正本。酒店住宿期間為2021年4月9日至6月2日。

相關文章：【消費券】陳茂波：5000元消費券執行細節仍有微調空間

【財政預算案】政府推5,000元消費券　滙豐施穎茵：期待政府公布消費券等詳情

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編輯：袁諾曦

酒店 住宿 零售 旅發局

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