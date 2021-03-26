【附優惠詳情】旅發局今起推「賞你住」　實體店消費800元可換500元酒店優惠

▲ 旅發局今起推「賞你住」 實體店消費800元可換500元酒店優惠

旅發局宣布，即日（3月26日）起， 巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，即可儲起機印收據正本，參加「賞你住」， 享用500元本地酒店住宿折扣優惠，名額2萬個，先到先得。「賞你住」將有約 140 間酒店參與，由4月9日上午10時起， 市民可憑消費收據直接向參與酒店預訂。參與酒店的所有500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，均適用「賞你住」500元折扣優惠。

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另外，旅發局指，待本地團相關措施放寬後，旅發局將會推出第二輪 「賞你遊香港」。

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香港部份零售餐飲股造好，卓悅 （00653） 升4.8%，大家樂升 （00341） 升2%，周大福 （01929） 升1.9%。

參與酒店名單

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「賞你住」詳情：

住宿折扣 500元（憑最多兩張共800元或以上的機印收據可享用一次住宿折扣優惠，而同一酒店訂單只可使用一次折扣優惠） 名額 2萬個，先到先得 參與酒店 約 140 間本地持牌酒店 （檢疫酒店除外） 換領方法 3月26日至5月31日：消費並儲起收據 －於本地零售及餐飲商戶實體店消費滿800元 （以最多兩張收據計），儲起機印收據正本 4月9日上午10時起：預訂酒店住宿計劃 －直接聯絡參與酒店，提交收據副本預訂。酒店收到預訂資料及核實消費收據後，將於48小時內確認預訂。個別酒店或會要求提供信用卡資料作保證金。 4月9日至5月31日或之前登記入住 -登記入住酒店時必需提交機印收據正本。酒店住宿期間為2021年4月9日至6月2日。

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編輯：袁諾曦