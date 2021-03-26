旅發局推「賞你住」 優惠活動 即日起消費滿800元可享500元酒店住宿折扣

香港旅遊發展局（旅發局）今日（26日）宣布，由即日起，市民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，即可儲起消費收據正本，便可參與「賞你住」抽獎優惠活動，有機會享用500元本地酒店住宿折扣優惠。

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是次優惠活動將有約140間不同星級的酒店參與，包括香港四季酒店、香港海洋公園萬豪酒店及香港文華東方酒店等等，市民只需憑消費收據直接向參與酒店預訂，並適用於酒店旗下所有價值500元或以的一晚或連續兩晚住宿計劃。

旅發局總幹事程鼎指，受本港第四波疫情影響，本港去年12月及今年1月零售銷貨值均下跌逾13%，而去年第四季餐飲收益更大跌25%；隨著本港疫情近有所緩和，當局冀能透過推出『旅遊．就在香港』新一輪活動，刺激本地零售及餐飲消費。

「賞你住」詳情

住宿折扣： 500港元（憑最多兩張共 800 港元或以上的機印收據可享用一次住 宿折扣優惠，而同一酒店訂單只可使用一次折扣優惠) 名額： 20,000 個 (數量有限，先到先得) 參與酒店類型： 本地持牌酒店 (檢疫酒店除外) 參與酒店數目： 約 140 間 每間參與酒店可獲名額： 以參與酒店的房間數目按比例分配

換領方法：

2021年 3 月 26 日至 5 月 31 日 步驟 1: 消費並儲起收據 於本地零售及餐飲商戶實體店 消費滿 800 港元 (以最多兩張收據計)，儲起機印收據正本 2021 年 4 月 9 日上午 10 時起 步驟 2: 預訂酒店住宿計劃 i. 直接聯絡參與酒店，提交收據副本預訂 ii. 酒店收到預訂資料及核實消費收據後，將於48小時內確認預訂 iii. 個別酒店或會要求提供信用卡資料作保證金，請直接查詢酒店預訂流程及細節 2021 年 4 月 9 日至 5 月 31 日 或之前登記入住 步驟 3:登記入住酒店，必需提交機印收據正本 步驟 4: 享受酒店住宿，500港元折扣將於酒店賬單中扣除 註：酒店住宿期間為 2021年4月9日至6月2日，參加者須於2021年5月31日或之前登記入 住。

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責任編輯：潘曉豐