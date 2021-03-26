【中海物業 2669】中海物業去年賺3成兼增派股息 股價急彈 升逾2成半

中海物業 （02669）昨日（25日）公布，去年全年多賺30.2%，至7億元，每股基本盈利21.3仙， 末期息按年增50%，每股4.2仙。中海物業業績勝預期，績後更獲兩間大行上調目標價，股價裂口高開，並一舉重越10天綫，高見7.06元，最多升26.8%，創逾半年高位。

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其中瑞信發表研究報告指，中海物業去年純利高於該行及市場預期9%及5%，主要由銷售成本控制較佳及稅率低於預期所帶動。公司管理層預期，未來5年年複合增長率為30%。該行上調其今明兩年盈利預測12%及16%，以反映成本下降及管理面積增長的因素，並將其評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價上調35.4%，由4.91元至6.65元。

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記者﹕郭秀慧