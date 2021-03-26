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【新股IPO】騰訊700撐腰 聯易融9959今日起招股 入場費約9232元

股樓投資 15:25 2021/03/26

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中國供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融（新上市編號：09959）周五（26日）起至下周三（31日）招股，計劃於全球發售4.53億股，其中4,528.8萬股於本港作公開發售，招股價介乎16.28元至18.28元，每手500股，入場費9,232.1元，4月9日掛牌上市。聯席保薦人為高盛及中金公司，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、中金公司及花旗。

嗶哩嗶哩9626傳以808元定價 較最高發售價低逾18%，見【下一頁】

聯易融現有股東包括騰訊（00700）、新加坡政府投資公司（GIC）及渣打銀行，公司上市後騰訊持股17.2%，為最大股東，GIC持股8.4%。渣打現時則有公司股份3.6%。此外，公司又與六名基石投資者訂立3.65億美元認購協議，其中BlackRock基金及富達國際認購1億美元，Janus Henderson基金、安大略省教師及Sequoia基金認購5,000萬美元，EDB Investments認購1,500萬美元。

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中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香，見【下一頁】

是次集資所得，其中35%將於未來三年分配用於增強公司核心科技能力及基礎研究與開發，20%將於未來三年分配用於擴大公司跨境業務，15%元將於未來三年分配用於提升公司在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力，20%將用於未來三年的戰略性投資及收購機會，以強化公司市場地位並實施增長策略，其餘10%則作營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正

騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 聯易融科技－W（09959） IPO 港股

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