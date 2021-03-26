【本港疫情】教育局宣布復活假後回校學生比例增至三分之二

教育局今日(26日)宣布，全港幼稚園、中小學在復活節假期後，可按校本需要安排更多學生回校出席面授課堂，上限增至全校人數三分之二，惟上課時間維持半天，並將於下星期去信學校通知相關細節安排。

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教育局表示，局方考慮疫情最新發展、衞生專家意見和學校準備情況後作出決定，在中學方面，學校可安排個別級別學生於上午或下午回校出席不多於半天面授課堂，不可安排同一級別學生出席全日課堂，以避免學生出外用膳；小學則僅會安排個別學生於上午回校山席不多於半天的面授課堂。

而在幼稚園方面，校方可安排上午班或下午班個別級別的學童分別於上午或下午回校出席半天課堂，同時校方則可安排全日班的學童於上午或下午回校出席不多於半天的面授課堂。

發言人又指，若個別學校能安排全校教職員定期接受病毒檢測，教育局會按其實際情況，考慮容許全校恢復半天面課堂，學校教職員使用社區檢測中心的病毒檢測服務可獲豁免收費。

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責任編輯：潘曉豐