Plump Lip Care Scrub修護磨砂唇膏　去除死皮及保濕　極緻軟滑柔嫩 賦活健康唇色 

溫和去角質

• 輕輕一抹，無需繁複護理，砂糖微粒子接觸雙唇後瞬間溶化，即可溫和去除老化角質，令雙唇回復柔嫩。

水感唇膜

• 蘊含7種精選保濕成分，能在唇上形成一層保護膜，抵禦乾燥，防止乾裂。

• 豐盈效果讓唇部頃刻柔滑飽滿，倍顯水嫩嬌艷。

無須卸除及清潔

• 與潤唇膏二合為一，無須卸妝，方便易用。

• 同時適合日間作唇膏打底，或夜間修護之用，24小時無間斷呵護雙唇。

防止乾裂

• 蘊含洋甘菊萃取及櫻桃李葉萃取，為唇部注入滋養，減少龜裂問題出現。

無添加配方

• 不含香料、色素、紫外線吸收劑、無添加對羥苯甲酸酯（防腐劑）、乙醇、酒精成分，用得更安心自在。

使用建議：

• 由於軟膏非常柔軟，使用時不宜扭出超過1mm。

• 已扭出的唇膏，不能扭回唇膏管內。

No.01 Clear 透明色：百搭實用之選

建議零售價：HK$54



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銷售地點

期間限定店 旺角西洋菜南街88號地鋪

化妝專櫃 千色Citistore(屯門時代廣場北翼3樓)

化妝自助櫃 @CosmeStore(銅鑼灣、尖沙咀、旺角、上水、屯門、將軍澳)

AEON(康山、荃灣、黃埔、九龍灣、銅鑼灣)

顧客熱線 2619 0330



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