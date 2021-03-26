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Plump Lip Care Scrub修護磨砂唇膏　去除死皮及保濕　極緻軟滑柔嫩 賦活健康唇色 

都會情報 15:00 2021/03/26

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溫和去角質 
• 輕輕一抹，無需繁複護理，砂糖微粒子接觸雙唇後瞬間溶化，即可溫和去除老化角質，令雙唇回復柔嫩。 

水感唇膜 
• 蘊含7種精選保濕成分，能在唇上形成一層保護膜，抵禦乾燥，防止乾裂。 
• 豐盈效果讓唇部頃刻柔滑飽滿，倍顯水嫩嬌艷。 

無須卸除及清潔 
• 與潤唇膏二合為一，無須卸妝，方便易用。 
• 同時適合日間作唇膏打底，或夜間修護之用，24小時無間斷呵護雙唇。 

防止乾裂 
• 蘊含洋甘菊萃取及櫻桃李葉萃取，為唇部注入滋養，減少龜裂問題出現。 

無添加配方 
• 不含香料、色素、紫外線吸收劑、無添加對羥苯甲酸酯（防腐劑）、乙醇、酒精成分，用得更安心自在。 

使用建議： 
• 由於軟膏非常柔軟，使用時不宜扭出超過1mm。 
• 已扭出的唇膏，不能扭回唇膏管內。 

No.01 Clear 透明色：百搭實用之選 
建議零售價：HK$54 

Facebook專頁 　　@canmakehk 
Instagram專頁　　@canmake_tokyo 
官方網站                www.canmake.com.hk 
                           www.bouekionlineshop.com 
手機APP               CANMAKE TOKYO 

@canmake_tokyo #canmaketokyo #canmakehk 

銷售地點 
期間限定店              旺角西洋菜南街88號地鋪
化妝專櫃                千色Citistore(屯門時代廣場北翼3樓)
化妝自助櫃             @CosmeStore(銅鑼灣、尖沙咀、旺角、上水、屯門、將軍澳)
                            AEON(康山、荃灣、黃埔、九龍灣、銅鑼灣)
顧客熱線                2619 0330

（資料由客戶提供）

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