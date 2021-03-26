【網民熱話】530元淘燒鴨爐自家製燒味 製成品仿如燒味店出品 網民：高手在民間

不少人都喜歡用淘寶「尋寶」，近日就有網民在Facebook群組分享他以448人民幣（532港元）購入的「60雙層加厚款木炭燒鴨爐」，並笑言：「邊個話我傻……我請佢食燒鵝。」在她附上的圖片可以看到，網民利用燒鴨爐自家製作多款燒味，如燒鵝、乳豬和叉燒等，單看表面，燒味色澤不俗，與燒味店販賣的十分相似。

【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半 事主嘆好期待變好失望 【下一頁】

在網民附上的連結中可以看到，該燒鴨爐用途廣泛，可以用作燒雞、肉串、燒鴨、烤羊排等。事主買入的木碳款配有加厚爐膽，更附送15個掛鉤、10支鴨尾針和1個短丁字鉤。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【發霉麵包】淘寶芝士抹茶奶酪包賣相勁驚人 睇起嚟好似發霉 網民：見到都唔想食 【下一頁】

帖文一出引來網民迴響，不少網民都大讚事主厲害，「高手在民間」、「型到爆」、「愈來愈勁」、「樓主，請問你是不是開燒臘店？」、「樓主準備開檔賣？」、「我都想買，好用嗎？隻豬邊度買到？」、「真是發揮了對淘宝的無限可能性」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠