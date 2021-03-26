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Stamp Cover Concealer　直接點塗痘印 快速遮瑕補妝

都會情報 14:00 2021/03/26

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細緻海綿頭 準確點塗 
• 三角形海綿頭設計，讓您準確點塗於暗瘡、痘印、色斑位置，輕輕一印，即可完美遮蓋瑕疵。 
• 可為粗大毛孔、紅印及黑眼圈提供中度遮瑕。 
• 小巧筆型設計，方便隨身攜帶，時刻保持底妝無瑕。 

持久貼服 
• 高效貼服配方，完美貼合於肌膚之上，不易起皺及脫妝，妝效持久。 
• 質感滋潤而不黏膩，帶來舒適柔軟觸感。 

防水防汗 
• 長效防水、防汗、防油特點，擦拭亦不易脫妝。 

防止乾裂 
• 蘊含保濕成分橄欖油、荷荷巴籽油、角鯊稀及水解透明質酸，令妝容不易乾裂。 

無添加配方
• 不含香料、焦油基底色素、防腐劑，用得更安心自在。 

可直接於妝容上使用! 
Step 1：直接輕壓海綿棒，將產品點少許於需要遮瑕的位置。 
Step 2：輕力印開邊位，直至與底妝或原來膚色融合。切勿將產品推勻，避免推走太多遮瑕膏減低了遮瑕效果。 

注意：產品樽蓋內含遮瑕膏；使用時若海綿頭沾取的遮瑕膏份量不足夠，可先合上樽蓋，並左右轉動數次。 

共2色： 
No.01 Retouch Light Beige 淺膚色：適合白皙膚色使用 
No.02 Retouch Natural Beige 自然膚色：適合自然膚色使用 

建議零售價：HK$62 

Facebook專頁     @canmakehk 
Instagram專頁   @canmake_tokyo 
官方網站              www.canmake.com.hk 
                         www.bouekionlineshop.com 
手機APP             CANMAKE TOKYO 

@canmake_tokyo #canmaketokyo #canmakehk 

銷售地點 
期間限定店           旺角西洋菜南街88號地鋪
化妝專櫃             千色Citistore(屯門時代廣場北翼3樓)
化妝自助櫃          @CosmeStore(銅鑼灣、尖沙咀、旺角、上水、屯門、將軍澳)
                         AEON(康山、荃灣、黃埔、九龍灣、銅鑼灣)
顧客熱線             2619 0330

（資料由客戶提供）

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