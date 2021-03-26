Stamp Cover Concealer　直接點塗痘印 快速遮瑕補妝

細緻海綿頭 準確點塗

• 三角形海綿頭設計，讓您準確點塗於暗瘡、痘印、色斑位置，輕輕一印，即可完美遮蓋瑕疵。

• 可為粗大毛孔、紅印及黑眼圈提供中度遮瑕。

• 小巧筆型設計，方便隨身攜帶，時刻保持底妝無瑕。

持久貼服

• 高效貼服配方，完美貼合於肌膚之上，不易起皺及脫妝，妝效持久。

• 質感滋潤而不黏膩，帶來舒適柔軟觸感。

防水防汗

• 長效防水、防汗、防油特點，擦拭亦不易脫妝。

防止乾裂

• 蘊含保濕成分橄欖油、荷荷巴籽油、角鯊稀及水解透明質酸，令妝容不易乾裂。

無添加配方

• 不含香料、焦油基底色素、防腐劑，用得更安心自在。

可直接於妝容上使用!

Step 1：直接輕壓海綿棒，將產品點少許於需要遮瑕的位置。

Step 2：輕力印開邊位，直至與底妝或原來膚色融合。切勿將產品推勻，避免推走太多遮瑕膏減低了遮瑕效果。



注意：產品樽蓋內含遮瑕膏；使用時若海綿頭沾取的遮瑕膏份量不足夠，可先合上樽蓋，並左右轉動數次。



共2色：

No.01 Retouch Light Beige 淺膚色：適合白皙膚色使用

No.02 Retouch Natural Beige 自然膚色：適合自然膚色使用



建議零售價：HK$62



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期間限定店 旺角西洋菜南街88號地鋪

化妝專櫃 千色Citistore(屯門時代廣場北翼3樓)

化妝自助櫃 @CosmeStore(銅鑼灣、尖沙咀、旺角、上水、屯門、將軍澳)

AEON(康山、荃灣、黃埔、九龍灣、銅鑼灣)

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