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【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真

理財智慧 15:55 2021/03/26

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如果你很喜歡出海買一架遊艇當屋住其實感覺很不錯，所以近日有網民於網上討論區發文，指自己男朋友想買一架遊艇當屋住，說服女朋友支持其決定。樓主聽完後等一笑，同時又覺得住遊艇其實感覺不錯，但如果買來純粹解決住屋問題就......有點不夠腳踏實地。

按圖了解，樓主男朋友如何說服樓主經歷：

 

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【有相睇】前天星小輪變裝「海上豪宅」　船主叫價2100萬放售　網民：一打颱風就過癮    【下一頁

不少網民認為樓主男朋友想法有點不切實際，不夠腳踏實地，「颳颱風怎麼辦？你知不道每個月還要付停泊費？」、「停泊船位是以呎數計，肯定貴過你租樓。」、「十年後樓價不變值500萬，還有可能升值，而一架船就貶值，變成50萬。」、「想知道你叫外賣、收速遞、郵寄地址怎麼辦？如果你晚上回來，突然間下大雨，那如何返回遊艇?」、「你男朋友太天真，船與屋不相同，船是不值錢和很難駛出去，而且又要付一大堆費用。出海住最好笑，你男朋友有沒有出過海？大風一點海浪搖到你連你阿媽都認不出來。就算你不暈船浪，在海中若果出了事，是誰救你？當等到有人來救你的時候，都不知道要等多久？」和「每隔2至3個月上排摌船底，入一次油要付6000元至8000元，如果經常駛的話，貴過車很多。另外，維修費比車還貴。」

然而，有網民支持樓主男朋友的想法，「不要覺得奇怪，你西貢看一看，香港有不少外國人真是住遊艇。」、「真香港人祖先是水上人，所以絕對沒有問題。」和「其實這個想法都不錯，唯獨是要想一想船的折舊問題，會不會好像換樓般有價有市？如果是的話，住一陣子當浪漫一下都不錯。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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