【旅遊自救】中國機票價格回升至疫前水平　不靠折扣谷需求

▲ 中國的機票價格已重返接近疫情前的水平，全球航空業亦將邁向復甦。

新冠肺炎疫情爆發至今，航空業飽受經營壓力，但有分析指，中國的機票價格已重返接近疫情前的水平，全球航空業亦將邁向復甦。

【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河 估計每小時造成4億美元損失

據路透社報道，國際市場雖然仍部分限制出入境，但中國已逐漸重啟境內旅遊。即使內地在農曆新年前曾出現疫情再爆發，但現時不少地區的隔離防疫措施又再放寬。攜程旅行網數據顯示，經濟客艙的票價在4月3日至5日清明節假期期間，反彈至2019年的96%水平。五一長假期的票價更較2019年增加11%。

交銀國際分析師尤璐雅認為，航空旅遊需求復甦，航空公司不再需要推出優惠票價，刺激旅客需求。她更估計旅客需求將出現全面反彈，航企的收入及利潤率將會在下半年回復至正常水平。

除了中國，美國市場亦出現復甦勢頭。線上旅行社Hopper表示，5月至8月美國境內機票的價格雖較2019年跌2成，但卻較2020年升36%。不過歐洲情況就略見落後，似乎夏日旺季仍然未見改善，部分原因是疫苗接種進度受阻。

【附抽獎詳情】可口可樂Ｘ迪士尼大抽獎 嬴樂園門票、酒店住宿 兼有特別紀念樽

虎豹樂圃舉辦線上音樂會 最難與觀眾互動（多圖）

責任編輯：葉泳珊